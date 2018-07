H. G., Wilhelmshaven, im Juni

Daß im Angesicht der Toten unter den Lebenden der Hader schweige – diese Forderung ist in Deutschland nicht immer leicht zu erfüllen. Zum Beispiel dort nicht, wo ein Jahrzehnt nach dem Kriege, bei der Einweihung eines Gefallenen-Denkmals höchste militärische Führer des zweiten Weltkrieges teilnehmen und durch ihr Erscheinen die brennende Frage nach Schuld und politischer Verstrickung wieder aufgeworfen wird.

Am vergangenen Sonntag wurde in Wilhelmshaven, der vom Kriege schwer getroffenen Stadt am Jadebusen, einst berühmt als Kriegshafen und Marinegarnison, ein Ehrenmal für die im Kriege auf See gebliebenen Angehörigen aller Nationen eingeweiht. An der Feier nahmen teil die beiden Großadmirale der ehemaligen Kriegsmarine Erich Raeder und Karl Dönitz.

Tags zuvor war in einer Wilhelmshavener Zeitung ein Aufruf des Kreisverbandes der SPD erschienen, in dem unter der Überschrift „Sie waren mitverantwortlich“ zu lesen stand: „Raeder und Dönitz haben in obersten Befehlsstellungen das Verbrechen an Deutschlands Jugend unterstützt und gefördert. Dönitz hat sogar nach Kriegsende noch ein Loblied auf den Unmenschen Hitler gesungen. Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden sich deshalb nicht an der Feierstunde beteiligen.“ Ein Standpunkt, über dessen Berechtigung man vielleicht streiten, dessen Rechtschaffenheit man aber wohl schwerlich leugnen kann.

Was aber mag wohl in all denen vorgegangen sein, die sich an der Denkmalsweihe in der Marinegedächtniskirche beteiligten? In jenen Offizieren der alten Kriegs- und der neuen Bundesmarine, jenen schwarzberockten Vertretern der Stadt Wilhelmshaven und des Landes Niedersachsen, jenen Wilhelmshavener Bürger, die sich schon lange vor Beginn am Kirchenportal drängten? Galt ihre Reverenz den politisch umstrittenen Großadmiralen, als sie sich erhoben und den Mittelgang freimachten für die beiden von Pressephotographen umkreisten bleichen Männer, für den greisenhaften, schwer auf seinen Begleiter gestützten Raeder und den hochaufgerichteten, grau gewordenen Dönitz? Oder galt sie nicht zuerst doch den beiden Vätern gefallener Söhne und erst dann – man sollte das wohl nicht übersehen – den beiden Offizieren, die durch Nürnberg und Spandau in eine Märtyrerrolle gehoben wurden, die ihnen nicht zukommt und die ihr Bild in der Geschichte verschiebt?

Die Feier selbst war ein Gedächtnis für die Toten, keine Demonstration, kein Fanal. Wer be-– fürchtet hatte, daß ein falscher Ton aufklingen könnte, erkannte bald, daß in diesem innerlich zerrissenen Deutschland mit Takt– wir wollen ihn vor allem dem Initiator, dem ehemaligen Marinedekan Ronneberger zuschreiben – Spannungen ausgeglichen und Gegensätze überbrückt werden können.

Wie tief indes die Kluft ist, die das Alte vom Neuen trennt, läßt sich ermessen, wenn man hört, daß zu dieser Feier auch Professor Heuss eingeladen war. Wäre er gekommen, hätte man dann – selbst bei einer Gefallenen-Ehrung und selbst im Jahre 1957 – den letzten Reichspräsidenten neben den ersten Bundespräsidenten setzen dürfen?