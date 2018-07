Sind wir gegen die wirtschaftlichen Veränderungen, die durch die verminderte Rüstung eintreten werden, ausreichend gewappnet? Diese Frage hat jetzt Otto A. Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, in die wirtschaftspolitische Debatte geworfen, und es dürfte wohl keinen Zweifel darüber geben, daß uns dieses Problem – in nächster Zeit noch erheblich beschäftigen wird. Die deutsche Industrieproduktion hat in den letzten Jahren einen strukturellen Wandel durchgemacht. Sie verlagert sich zunehmend zur Investitionsgüterindustrie hin. Dies zeichnet sich deutlich im Export ab, der zu mehr als 50 v. H. aus Produktionsmitteln und Investitionsgütern besteht.

Es scheint indessen, daß sich diese Entwicklung – trotz steigender Masseneinkommen – zum Nachteil der Konsumgüterindustrie auswirken wird, denn ausländische Märkte gehen ihr durch die Entfaltung nationaler (und zunächst zollgeschützter) Industrien verloren, während andererseits der aus dem Investitionsgüterexport entstehende Devisenüberschuß bei uns einen Sog ausländischer Konsumgüter ausübt. Das ist die eine Gefahr der Verlagerung. Die strukturelle Wandlung unseres Exportgeschäftes hat aber auch noch andere, volkswirtschaftlich nicht unbedenkliche Seiten. Friedrich wies darauf hin, daß durch eine Rüstungsbeschränkung in den großen Industrieländern, den USA und der UdSSR, Investitionsgüterkapazitäten, die bislang für Verteidigungszwecke eingesetzt waren, frei werden. Die Produktion dieser Länder wird auf ausländische Märkte drängen, auf denen die Bundesrepublik bisher eine große Rolle gespielt hat. Dann erst wird sich erweisen, wie stark die Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Investitionsgüterindustrie wirklich ist, und ob die strukturelle Wandlung der deutschen Industrieproduktion sich nicht zu einer Gefahr auswächst.

Eine Folgerung, die wir aus solchen Perspektiven zu ziehen haben, so meint Friedrich, ist die erhöhte Verantwortung der deutschen Unternehmen und Gewerkschaften für die Kosten- und Preisbildung. So sehr zunehmende Einkommen zu bejahen sind, die die arbeitenden Menschen befriedigen und durch wachsenden Konsum die Konjunktur tragen, müssen wir doch eine unausgewogene Lohn- und Konsumsteigerung vermeiden und die Arbeitszeitkürzung mit den Fortschritten der Technik und mit der Sparkapitalbildung so in Einklang bringen, daß unsere internationale Wettbewerbskraft erhalten bleibt. -dt