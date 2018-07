Inhalt Seite 1 — Journalisten oder Journa-Hobbyisten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH – Hamburg

Wie jedermann weiß, war in Hameln einmal ein Mann, der mittels einer wunderbaren Pfeife die Stadt von Mäusen und Ratten befreite. Leider zahlten die Bürger ihm nicht das vereinbarte Honorar, und der Mann sah sich darum genötigt, ihren Kindern zu pfeifen und auch sie verschwinden zu lassen.

Jetzt gibt es in Hameln wiederum einen Vundermann. So schlechte Erfahrungen jedoch wie mit dem alten, kann man mit ihm nicht machen. Was er verlangt, muß nämlich im voraus auf sein Postscheckkonto überwiesen werden. Erst dann läßt er die Wunder vollbringen, die er verspricht. Ganz richtig: er läßt sie vollbringen, von demjenigen nämlich, der das Geld bezahlt hat. Der. Mann selbst gibt nur die Anleitung. Kein Wurder!

„Wollen Sie Journalist werden?“ heißt die großgedruckte Frage in der Annonce, die der Mann in Tageszeitungen erscheinen läßt. Man wird aufgefordert, Prospekte anzufordern. Tut man das, kommt bald einiges Gedruckte und Getippte aus Hameln an.

Natürlich steht darin noch nicht, wie man Journalist wird. Diese Blätter enthalten zunächst nur die Verheißungen und Bedingungen des „Ersten Fachinstituts für Redaktionstechnik und moderne Zeitungsgestaltung In Fernlehrgängen, so erfährt man, wird unterrichtet, Lehrgängen, die „von Anfang bis Ende interessant, abwechslungsreich und kurzweilig sind wie der Beruf selbst“. – „Sehr geehrter Fernstudienfreund“, heißt es dann weiter, „schon in wenigen Tagen können Sie dabeisein und auf dem Wege, der nach oben führt, wenn Sie noch heute Ihre Anmeldung absenden

Eine Journalistin, die sich mit ein wenig List in den Besitz dieser besonders für sie erquickenden Mitteilungen gebracht hat, kann zu ihrer Entschuldigung anführen, daß sie durch deren Veröffentlichung viel Gutes zu wirken vermag. Sie, die auf diese Weise erfahren hat, daß sie zu denen gehört, die sich oben befinden, kann denen, die noch unten sind, die frohe Kunde bringen: „Der Fernlehrgang bietet Ihnen die theoretischen und praktischen Grundlagen für eine freie, haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Journalist..., der gebotene Lehrstoff kann auch vom Volksschüler voll verarbeitet werden... und man braucht nur Schritt für Schritt das Erarbeitete in sich reifen zu lassen.“

Allerdings müssen wir doch sehr bitten, sich den Weg zu unserem Beruf trotz allem nicht so leicht vorzustellen; denn: „...darüber vergeht ein Jahr“, ein Jahr nämlich, in dem man für den DOPPEL-Lehrgang monatlich 15 Mark oder für den Voll-LEHRGANG II jeden Monat 6,50 Mark zahlt. Aber dann, „nach erfolgreicher Absolvierung des Lehrganges, haben Sie das journalistische Rüstzeug und eine gute praktische Grundlage erworben, auf der Sie weiterbauen können“.