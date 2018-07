H. M., Darmstadt

Was die Binnenalster für Hamburg, das ist der Woog für Darmstadt: ein natürlicher See mitten in der Stadt, von dem schon Goethe schwärmte. Rings um den Woog läuft eine gepflegte Promenade, und zwischen dieser Promenade und der Straße liegt eine etwa dreißig Meter breite Wiese; eine ganz gewöhnliche Wiese mit Buckeln und hohem Gras.

Gegen die stille Villenstraße ist die Wiese durch eine Buchenhecke geziemend abgegrenzt, und quer durch die Wiese ziehen sich zwei Pfade, über die man bisher von der Straße zur Promenade gehen konnte. Da, wo diese Pfade auf die Straße münden, hatte die Hecke natürlich je einen Durchlaß, so breit, daß die Anwohner jener Straße nachts ihre Wagen auf der Wiese parken konnten.

So war elf Jahre lang alles in schönster Ordnung – dachten die Bürger und waren zufrieden. Aber – der Bürger denkt und die Obrigkeit lenkt. Die Obrigkeit entdeckte eines Tages, daß die Woogwiese Gelegenheit bot, etwas zu verbieten: nämlich den unmittelbaren Übergang von der Straße zur Promenade.

Eines Morgens kamen starke Männer und rammten zwischen Straße und Wiese Holzpfähle ins Erdreich. Aha, sagten sich die Bürger, unsere, gute Obrigkeit will verhindern, daß die schöne Wiese vom Öl geparkter Autos verschmiert wird. Eigentlich ganz vernünftig. Ein paar Tage später jedoch kamen andere Männer und spannten längs der Pfosten Stacheldraht.

Die Bürger, ihres gewohnten Weges beraubt, schritten zur Selbsthilfe mittels Drahtschere: eines Morgens war der Durchgang wieder passierbar. Die Obrigkeit jedoch ließ ihn von neuem mit Stacheldraht sperren. Am nächsten Tag war der Draht von unbekannter Hand wiederum zerschnitten. Die Obrigkeit parierte mit einer bei Behörden ungewohnten Schnelligkeit: sie ließ neuen Draht ziehen.

Die Lokalpresse, die bis dahin laufend über die Lage am Woogs-Kriegsschauplatz berichtet hatte, schwieg plötzlich. Hatte ihr die Unbotmäßigkeit der Bürger die Sprache verschlagen?

Der Kampf stand jetzt 2 : 2. Die Guerillakämpfer griffen zur List: Sie ließen den Draht am Hauptdurchgang unberührt; dafür legten sie an einer benachbarten Stelle eine Bresche in den Stacheldraht, gerade so breit, daß einer bequem hindurchgehen konnte – ein Beweis für die maßvolle Kriegführung auf Seiten der Bürger. Sie vermuteten richtig: Ehe die Schergen der Obrigkeit diese neue, gut getarnte Einbruchsteile entdeckten, würden Tage vergehen. Wo sie liegt, darf aus Geheimhaltungsgründen natürlich nicht mitgeteilt werden; denn der Krieg geht weiter...