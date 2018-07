Mit einer überraschenden Feststellung wartet die Londoner „Times“ auf: aus den britischen Witzblättern, aus Filmen und von den Bühnen ist eine Figur verschwunden, mit der man ein halbes Jahrhundert lang je nach Bedarf Heiterkeit oder Empörung hervorzurufen vermochte: der deutsche Offizier. Sein Zerrbild – mit Einglas, arroganten Bemerkungen, eckigen Bewegungen – sei zu einer „inaktuellen Figur“ geworden. „Schuld daran“ ist nach Meinung des Londoner Blattes – die Bundeswehr. Es soll hier nicht untersucht werden, ob es jemals sachlich berechtigt war, den deutschen Offizier so zu karikieren, wie es geschah, aber daß die Offiziere der Bundeswehr, insbesondere die künftigen „Generalstäbler“, abseits aller Theorien vom „Bürger in Uniform“, eine bemerkenswert sachliche und unkomplizierte Berufsauffassung haben und sie sehr nüchtern praktizieren, davon überzeugte unseren Berichterstatter ein Besuch in der kürzlich eröffneten Heeres-Akademie in Bad Ems.

Wiesbaden, im Juni

Als mich die Männer von der Wach- und Schließgesellschaft Neuwied am Tor der Bundeswehrschule in Empfang genommen und auf der Wache meinen Reisepaß kontrolliert hatten, wurde ich zu Hauptmann B. geführt. Der Hauptmann lud mich zunächst zu einer Tasse Kaffee ins Kasino ein. Kasino, das heißt: Wir betraten ein recht einfach ausgestattetes Zimmer mit Sesseln und Rauchtischen; während ich Platz nahm, suchte der Hauptmann draußen nach dem Kantinenpächter, der dann später mit dem Kaffee erschien. Ordonnanzen gibt es nicht. Ob in dieser Atmosphäre jemals ein Sektpfropfen knallen wird, fragte ich mich leise zweifelnd. Das Wort Kasino hat also einen Bedeutungswandel durchgemacht. Daß man bei unseren italienischen Verbündeten ohnehin etwas anderes darunter versteht, erläuterte mir einer der Lehroffiziere. Mit Rücksicht auf unsere weiblichen Leser muß ich jedoch darauf verzichten, das Nähere hierzu zu erläutern.

Der künftige Offizier im Generalstabsdienst, der die Heeres-Akademie besucht, muß sich natürlich besonders ernsthaft dem Sprachenstudium widmen, um sich mit den Soldaten der ihm unterstellten anderssprachigen NATO-Verbände verständigen zu können. Das wichtigste Unterrichtsfach bleibt gleichwohl die Taktik. Hier gilt noch die alte Tradition, daß der Taktiklehrer gleichzeitig Disziplinarvorgesetzter der ihm zugeteilten Lehrgangsteilnehmer ist. Er hat sie auch abschließend zu beurteilen; eine eigentliche Prüfung gibt es nicht.

Die 83 Offiziere, die hier in sechs Monaten ihr Wissen vervollkommnen sollen, sind in ein halbes Dutzend Hörsaalgruppen unter ebenso vielen Taktiklehrern aufgeteilt. Bevor sie hierher kamen, hatten sie eine Auswahlprüfung beim zuständigen Armeekorps zu bestehen. Sie müssen alle schon einmal eine Kompanie geführt haben. Nach Abschluß des Lehrgangs gelten sie als „geeignet“, „bei Bedarf geeignet“ oder „nicht geeignet“ für eine Anfangsstellung im Generalstabsdienst. Das heißt: Man wird sie als „G 1“, „G 2“, „G 3“ oder als „G 4-Offizier“ einer Division zuteilen. Diese Bezeichnungen entsprechen im NATO-Dienstbetrieb dem alten „II a“, dem „I c“, dem „I a“ und dem „I b-Offizier“ der alten Wehrmacht. Über die vierzehn Divisionsstäbe der künftigen Bundeswehr und über die entsprechenden Referate im Ministerium reicht das Lehrziel der Heeres-Akademie noch nicht hinaus. Lehrgänge für die höheren Truppenstäbe wird man vielleicht später einmal einrichten.

Das Aufgabengebiet des neuen „G 4“, also des früheren I b (Versorgung und Nachschub) heißt in der mit Amerikanismen angereicherten NATO-Fachsprache „Logistik“.

Der militärisch halbgebildete Laie befreundet sich eher mit dem Unterrichtsfach „Kriegsgeschichte“: Da beginnt man noch immer mit den napoleonischen Kriegen, da werden Scharnhorst und Clausewitz zitiert. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Heeres-Akademie und Universitäten bahnt sich auf diesem Gebiete an.