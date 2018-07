Die Lebensversicherungs-Gesellschaften haben einigen Anlaß, mit ihrer Geschäftsentwicklung für 1956 wie auch für Anfang 1957 zufrieden zu sein. Das beruht – so paradox diese Feststellung zunächst auch erscheinen mag – zu einem guten Teil auf den Diskussionen, die sich im Zusammenhang mit der Rentenreform urbi et orbi ergeben haben, und deren („unverhofftes“) Ergebnis es gewesen ist, daß mancher Hausvater zunächst zu vergleichenden Überlegungen über die Vor- und Nachteile der gesetzlichen Zwangsversicherung hier, der Privatversicherung da veranlaßt wurde, und daß er später zu dem Entschluß gekommen ist, eine vorhandene Privatversicherung aufzustocken oder auch eine neue Versicherung abzuschließen. Das Ergebnis: ein Zuwachs der Versicherungssumme (1956) um 7,2 auf nunmehr insgesamt 37,4 Mrd. DM, mit einer um gut 12 v. H. auf 1,74 Mrd. erhöhten (jährlichen) Beitragssumme. Da auf fällig gewordene Versicherungen rund 450 Mill. DM auszuzahlen waren (wodurch die seit 1948 aufgelaufenen Auszahlungen den Betrag von 2,5 Mrd. erreicht haben), bleiben nahezu drei Viertel der letztjährigen Prämiensumme für Kapitalanlagen verfüglich. In den ebengenannten Zahlen für 1956 sind die Zugänge natürlich noch nicht enthalten, die sich in den letzten Monaten (bis ultimo Mai) aus dem Abschluß „befreiender Nebenversicherungen“ für solche Angestellten ergeben haben, die jetzt (mit der Gehaltsstufe zwischen 750 und 1250 DM monatlich) neu oder wieder in die Zwangsversicherung einbezogen worden sind. Auch aus diesem Anlaß ist – was sich freilich erst in den Zahlen für 1957 ausweisen wird – eine erhebliche Ausweitung des privaten Versicherungsschutzes zu erwarten.

Die Frage, die sich bei diesem Anlaß aufdrängt – und die auch bei dem Stuttgarter Treffen des Verbandes der Lebensversicherungsunternehmen vor nunmehr acht Tagen eine erhebliche Rolle gespielt hat –, ist nun, ob ein gleicher Optimismus auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung berechtigt sein kann. Hier mag ein Vergleich zwischen den (bisherigen) Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und der Privatversicherung weiterhelfen. Mit der Feststellung allein, daß in der gesetzlichen Rentenversicherung (1948) die Leistungen „voll“ (also 1:1) umgestellt und daß sie danach „von Jahr zu Jahr“ (genauer gesagt: sechsmal) aufgestockt worden seien, ist es ja nicht getan. Der Vergleich muß sich auch auf die Beitragsleistungen erstrecken, die bis 1956 (gegenüber 1948) um nahezu 100 v. H. und nun nochmals auf 150 v.H. des Ausgangsstandes erhöht worden sind, während die gleichzeitige „Anhebung“ der Renten in der Angestelltenversicherung 160 v. H. ausmacht. Weiterhin darf bei einem solchen Vergleich nicht übergangen werden, daß in der privaten Lebensversicherung der Versicherungsschutz („bekanntlich“) mit Zahlung der ersten Prämien gegeben ist, während in der Angestelltenversicherung zunächst einmal 60 Monatsbeiträge zu entrichten sind, bis eine – dann noch sehr niedrige! – Versicherungsleistung in Aussicht steht.

Ein großer Vorteil der privaten Versicherung ist ferner, daß bei frühzeitigem Beginn der Prämienzahlung auch verhältnismäßig niedrige Monatssummen zu einer hohen Endleistung führen, während es bei dem Rechnungsverfahren der Rentenversicherung auf denselben Effekt hinausläuft, ob der Maximalbeitrag von 105 DM monatlich nun im Alter von 24 Jahren oder von 64 Jahren geleistet wird: in beiden Fällen bedeutet das die gleiche Erhöhung des Rentenendbetrages um 11,25 DM, gleich 1,5 v. H. der Beitragsbemessungsgrenze ... Was aber die („dynamische“) Anpassung der Rentenleistungen (an „Produktivität“, „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ und „Volkseinkommen“) in der gesetzlichen Rentenversicherung angeht, so hat die private Lebensversicherung auch da ein Äquivalent zu bieten: nämlich in der Form der Gewinnberechtigung und -beteiligung die – sofern die Mehrerträge über den „Normalzins“ hinaus aus den Kapitalanlagen der Versicherungsgesellschaften den bisherigen Stand behalten – bei längerer Versicherungsdauer (beispielsweise bei einem Eintrittsalter von 25 Jahren und einer Versicherungslaufzeit von 40 Jahren) entweder zu einer Verdoppelung der Leistung oder aber zu einer Senkung der Prämienfälligkeiten führen kann. Die Möglichkeit, je nach Bedarf zu „individualisieren“ – also etwa: die Kapitalversicherung schon vor Fälligkeit in Anspruch zu nehmen, oder sie in einer Rentenversicherung aufzulösen – gib: es schließlich nur bei der privaten, nicht bei der gesetzlichen Versicherung.

Etwa ein Fünftel der laufenden Prämieneinnahmen – das entspricht, fürs letzte Jahr gerechnet, einer Summe von über 300 Mill. DM – haben die Versicherungsgesellschaften als (durch der höheren Zinsertrag ihrer Anlagen bedingte) „Überschüsse“ in Form von Gewinnbeteiligungen an ihre Kundschaft wieder zurückgegeben oder „zurückgerechnet“. Der Versicherte ist also auch Nutznießer der relativ hohen Kapitalzinsen – aber nicht nur das: schon ein „normaler“ Zinsfuß von 5 v. H. verhilft dem „Versicherungssparer“ zu Leistungen, die der auf das Umlageverfahren gestellten gesetzlichen Zwangsversicherung eben nicht zuwachsen, und die bereits nach 15 Jahren (genauer: nach 14 Jahren und sechs Monaten) zu einer Verdoppelung des angelegten Kapitals führen ... So sehr die Versicherungsunternehmen – insofern, mit den anderen auf dem „Sparprinzip“ aufbauenden Institutionen gemeinsam, die verläßlichsten Verteidiger der Währungsstabilität – an der Erhaltung des Geldwertes interessiert sind, so wenig brauchten sie im Grunde für sich und ihre Klientel etwas von einer „schleichenden Geldentwertung“ zu befürchten: weil ja gerade dann hohe Zinsen und Zinserträge ständig zu erwarten wären, und somit den Versicherten ein Äquivalent für den „Geldwertverfall“ gewährt werden könnte... das ist freilich ein Argument, das man besser nicht propagandistisch ausmünzen sollte; es eignet sich nur für den Gebrauch „inside“, und hier kann ihm in der Tat eine gewisse Bedeutung zukommen. Nach außen hin aber sollte es dabei bleiben, daß auch im Interesse der „Versicherungssparer“ wie aller Sparer überhaupt und der Gesamtwirtschaft – die Linie der Währungsstabilität (und der dabei möglichen Normalisierung des Kapitalzinsfußes) „gehalten“ und mit aller Entschlossenheit gegen die defaitistische Parole verteidigt wird, wonach die ständige Aufweichung des Geldwertes „unvermeidlich“ sei und bei einem Fortbestehen der Vollbeschäftigung eben „in Kauf genommen werden müsse“. E. T.