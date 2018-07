Die deutschen Reifenproduzenten haben den Markenartikelaufruf des Bundeswirtschaftsministers nicht unterschrieben. Otto A. Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, nannte auf einer Pressekonferenz, die im Anschluß an die HV veranstaltet wurde, den Grund: Die Gewinnspanne bei den Reifen ist so schmal geworden, daß die Werke sich für unvorhergesehene Ereignisse freie Hand lassen müssen. Keineswegs lassen jedoch die fehlenden Unterschriften auf die Absicht schließen, in absehbarer Zeit eine Reifenpreiserhöhung vornehmen zu wollen. Im Gegenteil: Man sei bemüht, auch weiterhin die Preise zu halten. Allerdings kann nach Friedrichs Ansicht auch nicht mit Preissenkungen gerechnet werden. Wenn die Reifenpreise beurteilt werden, dann dürfen die technischen Entwicklungen nicht außer acht gelassen werden, die zu einer Steigerung der Lebensdauer des Reifens geführt haben, die – an den Fahrtkosten je Kilometer gemessen – für den Verbraucher noch stärker ins Gewicht fällt als eine Senkung der Preise. Friedrich nannte den deutschen Reifen als „fast überzüchtet“. Er meinte, daß die Mehrzahl der Kraftfahrer gar nicht in der Lage sei, die in ihm befindlichen Qualitäten auszunutzen, sie aber dennoch bezahlen müsse.

Die deutsche Reifenindustrie hat kein Normaljahr hinter sich. Der Absatz wurde belastet durch den Pessimismus, der sich im Kraftverkehrsgewerbe infolge der gesetzgeberischen Eingriffe zu Lasten des Straßenverkehrs breitgemacht hatte. Mit der wachsenden Erkenntnis jedoch, auch der gesetzgeberischen Instanzen, daß der Notstand auf den deutschen Straßen nur durch erhöhten Straßenbau und nicht durch eine Verkehrsdrosselung überwunden werden kann, hat sich dann das Reifengeschäft wieder normaler gestaltet; zur Überwindung der Stagnation trug übrigens auch die Suez-Krise bei.

Die Phoenix Gummiwerke produzieren zu 55 v. H. Reifen, zu 30 v. H. technische Artikel und zu 15 bis 20 v. H. Gummischuhe. Der Absatz von Gummischuhen stößt auf die Importware, die aus den westlichen Ländern, auch aus dem Fernen Osten und der sowjetischen Besatzungszone – teilweise zu politischen Dumpingpreisen – auf den westdeutschen Markt drängt. Im Geschäftsbericht für 1956 wird darauf hingewiesen, daß die Einfuhren derartiger Konsumgüter, begünstigt durch einseitige deutsche Zollsenkungen, in erster Linie den Inlandsabsatz von international leicht handelbaren Produkten beeinträchtigen, deren Export aus Deutschland aber durch den Auf- und Ausbau der Eigenproduktion in den Absatzmärkten und durch den damit verbundenen Zollprotektionismus ohnehin immer schwieriger wird. Diese Entwicklung könnte sich noch verstärken bei der Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes, wenn alle diejenigen Vorteile – besonders steuerpolitischer Art – für den Güteraustauscht zur Auswirkung kommen, die die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat und möglicherweise in Überschätzung unseres gegenwärtigen Ausfuhrüberschusses noch auszudehnen bereit ist.

Zu welchen Verzerrungen die Vorleistungen führen werden, die die Bundesrepublik und die anderen Länder des Gemeinsamen Marktes zugunsten Frankreichs übernehmen müssen, demonstrierte Friedrich am Beispiel der Reifenwirtschaft. Obwohl die französischen Reifenpreise im eigenen Lande nicht über den deutschen und die Kosten wahrscheinlich sogar unter den deutschen liegen, ist der französische Reifenmarkt mit Eintritt in den Gemeinsamen Markt gegen Einfuhren aus Deutschland durch 18 v. H. Zoll, 24 v. H. Mehrwertsteuer und 15 v. H. Liberalisierungsabgabe, insgesamt also durch 57 v. H. Einfuhrabgaben geschützt. Darüber hinaus müssen 25 v. H. des Einfuhrwertes bei Beantragung einer Einfuhrlizenz bei einer Bank hinterlegt werden, die erst nach Durchführung der Einfuhr frei werden. Die Reifeneinfuhr nach Deutschland ist dagegen nur mit einer 25prozentigen Belastung verbunden.

Zur Finanzierung weiterer Investitionsvorhaben hat die HV beschlossen, das Kapital der Gesellschaft um 5 auf 25 Mill. DM durch Ausgabe junger Aktien im Verhältnis 4:1 zu 110 v. H. zu erhöhen. Weiter wurde ein genehmigtes Kapital von 5 Mill. DM geschaffen, das bis zum 31. Dezember 1961 ausgenutzt sein muß. Aus dem Gewinn von 2,3 Mill. DM wird eine Dividende von 9 v. H. ausgeschüttet. Die Bilanz für 1956 ist wieder durch hohe Rückstellungen (35,2 v. H. der Bilanzsumme von 87,4 Mill.), durch Anlagenzugänge (10,6) und durch große Abschreibungen (7,9 Mill. DM) gekennzeichnet. Die Anlagen stehen mit 19,6 (17,7) Mill. zu Buch. Legt man zugrunde, daß in den Rückstellungen noch tatsächliche Reserven stecken, dann werden. Anlagevermögen und Vorräte (18,98 Mill. DM) durch die Eigenmittel weit überdeckt. –dt

*

Eine neue Raffinerie der Tidewater Oil Compagnie, die eines der ältesten und größten amerikanischen Mineralölunternehmen und Herstellerfirma der auch in Deutschland eingeführten Veedol-Produkte ist, wurde jetzt in Betrieb genommen. Die verkehrsgünstig am Delaware- Fluß gelegene Raffinerie ist mit einem Jahresdurchsatz von mehr als sieben Mill. t die größte, die je in einem Bauabschnitt erstellt wurde.