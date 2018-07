Die „Monopolkapitalisten“ sind in kommunistischen Augen zwar schlecht genug, um sie jederzeit zur Hölle zu wünschen – wenn es aber den Machthabern um ihren eigenen Vorteil geht, sind die von ihnen entwickelten Methoden gut genug, um sang- und klanglos nachgeahmt zu werden. Nicht nur ein großer Teil der Sozialversicherung, sondern auch alle anderen Versicherungsgeschäfte sind in der Sowjetzone seit geraumer Zeit bei der staatlichen „Deutschen Versicherungsanstalt konzentriert, die ein vortreffliches Instrument darstellt, um die mißliche Planwirtschaft auf Kosten breiter Bevölkerungsteile zu finanzieren.

Während nach östlicher Darstellung die „kapitalistischen“ Privatversicherungen, denen die Bürger der Bundesrepublik und Westberlins in diesem Jahr aus freiem Entschluß voraussichtlich sechs Mrd. DM an Prämien zahlen werden, nur Einrichtungen sind, die den „profitgierigen Monopolisten“ zu höheren Gewinnen verhelfen sollen, haben die Pankower Finanzexperten kürzlich ohne sonderlichen publizistischen Aufwand nun auch eine Spar-Rentenversicherung ins Leben gerufen. Sie soll schon nach der ersten Einzahlung den Anspruch auf eine zusätzliche Altersrente begründen. Dabei denkt man an eine recht erhebliche „Stammeinlage“ von mehreren tausend Mark, wofür entgegenkommenderweise beliebig hohe und häufige Prämienzahlungen zugestanden werden. Von einer Verzinsung oder Gewinnbeteiligung dieser Einlagen ist allerdings nicht die Rede. Das sonst besonders „beteiligungsfreudige“ Finanzministerium der Zone verzichtet großzügig bei solchen Spar-Versicherungen auf Vermögens- und Einkommenssteuer und gegebenenfalls auch auf Erbschaftssteuer.

Der argwöhnische Ulbricht-Untertan wird stutzig ob solchen staatlichen Entgegenkommens, und es erscheint verständlich, wenn die Publikationsorgane jetzt die Vorzüge eines derartigen „roten Sparstrumpfes“ beredt zu preisen wissen. Denn weder Bereitschaft noch materielle Bewegungsfreiheit der Zonenbewohner werden sonderlich groß sein, um eine merkliche Beteiligung an dieser staatlichen Geldabschöpfung zu sichern. Um nichts anderes geht es dabei: Das Warenangebot ist und bleibt zu klein, und die Finanzsorgen des Staates sind nicht kleiner geworden. Diese freiwillige Steuer aber entlastet die Konsumgüternachfrage und verschafft dem Staat zusätzliche Mittel. Nur die Aussicht auf eine 25jährige Wartezeit ist den Zonenbewohnern zu langwierig, abgesehen davon, daß sie in kürzerer Zeit von solchen „sozialistischen“ Erpressern befreit zu sein hoffen ...

Das gerade jetzt befohlene zwanzigjährige Moratorium für die sowjetischen Staatsanleihen hat ein übriges getan, um das Vertrauen in die Sicherheit privater Kapitalanlagen in kommunistischen Staaten nicht gerade zu erhöhen. -ser.