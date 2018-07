Die August Thyssen-Hütte AG und die Niederrheinische Hütte haben gegenwärtig aufs Jahr gerechnet – eine Rohstahlerzeugung von 2,3 Mill. t. Damit steht diese Gruppe in der Reihe der bundesdeutschen Stahlerzeuger zur Zeit an dritter Stelle. Diese Position wird sich jedoch verbessern, wenn die Thyssen-Hütte im Herbst mit dem weiteren Ausbau des neuen SM-Stahlwerkes in Hamborn den Wiederaufbau ihrer Vorkriegskapazität vollendet hat; bedingt durch den relativ späten Wiederaufbaustart ist Thyssen allerdings von dem einstigen Marktanteil weit entfernt: Vor dem Kriege entfielen auf die ATH und Niederrhein zusammen 15 v. H. der gesamten Rohstahlerzeugung des Bundesgebietes; heute sind es erst wieder knapp 9 v. H.

Thyssen ist dabei, neue Erzeugungsgebiete und Absatzmöglichkeiten aufzugreifen. Gemeinsam mit der Armco International Corporation wurde inzwischen die Armco-Thyssen Breitband-Verarbeitung GmbH in Dinslaken gegründet, die sich mit der Herstellung neuartiger Erzeugnisse (z. B. Straßenleitplanken) befassen wird. Außerdem wird auf dem Werkgelände in Hamborn eine Anlage zur Produktion verzinkter Bleche errichtet. Darüber hinaus ist beabsichtigt, auf dem Gebiete der Elektrobleche nun die Erzeugung von kernorientierten Transformatorenblechen aufzunehmen; dies ist ein Produktionsbereich, in dem die Thyssen-Hütte bis zur Demontage eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ferner werden Überlegungen angestellt, zur Abrundung der Flachstahlproduktion Grobbleche auch in stärkeren Abmessungen zu erzeugen. Der modernen technischen Entwicklung in der Stahlbauindustrie folgend, ist noch die Erzeugung von Leichtprofilen vorgesehen, die in ihren technischen Einzelheiten gemeinschaftlich von den Partnern der Montan-Union erarbeitet worden sind, -zke.

*

Bei der Westdeutsche Bank für Landwirtschaft AG, Köln, ist 1956 eine verstärkte Einschaltung der Hank in alle Kreditaktionen erfolgt, die auf Grund des Landwirtschaftsgesetzes im Grünen Plan beschlossen wollten waren. Die Bilanzsumme von 55,6 Mill. DM ist gegenüber dem Vorjahr um 9,2 v. H. gestiegen. Die Einlagen erhöhten sich um 8,4 v. H. auf 38,7 Mill., die Debitoren um 6‚4 v. H. auf 29,4. Es wird ein Reingewinn von 0,284 Mill. ausgewiesen und vorgeschlagen, eine Dividende von 8 (7) v. H. auszuschütten.