Rotchinas Handel lockt: England lockerte die aus der Zeit des Korea-Krieges stammenden Handelsbeschränkungen mit dem kommunistischen China. Washington erklärte, es sei über diese britische Maßnahme „enttäuscht“. Was England wirtschaftlich gewinnen kann, ist einstweilen fraglich. Politisch wollte es mit diesem Schritt auch den Amerikanern gegenüber seine Selbständigkeit demonstrieren. Am meisten Erbitterung löste der britische Beschluß in Taipeh, der Hauptstadt Tschiang Kai Scheks aus.

Atomexplosionen und Proteste: Vier Atomexplosionen, zwei englische und zwei amerikanische, haben stattgefunden,seit der deutsche Bundestag am 10. Mai in einer feierlichen Resolution die Bitte aussprach, derartige Versuche vorläufig einzustellen. Vor der britischen Botschaft in Tokio veranstalteten Studenten und buddhistische Mönche Protestkundgebungen. 2000 amerikanische Gelehrte forderten in einem Aufruf an die Regierungen und Völker der Welt den sofortigen Abschluß eines Abkommens zur Einstellung aller Atom- und Wasserstoffbombenversuche.

Adenauer und die Abrüstung: Erster „Abrüstungsschritt“ (der in Inspektion, Einstellung von Atomexperimenten und der Herstellung von Kernwaffen oder irgendeiner anderen der Entspannung dienenden Maßnahme bestehen kann), dann eine Viererkonferenz über die Wiedervereinigung und schließlich weitere Abrüstungsschritte nach Maßgabe des Entgegenkommens der Sowjets in der Deutschlandfrage. – So ungefähr sieht die Rechnung aus, die Adenauer bei seinem Besuch in Washington mit Eisenhower und Dulles aufmachte. Es ist vorläufig eine Rechnung ohne den Wirt, weil niemand weiß, wie die übrigen Westmächte zu den amerikanischen Vorschlägen stehen und zweitens die Sowjets nicht gefragt wurden. Sie sind ungehalten, daß Sassen mit den Instruktionen Eisenhowers erst nach Paris flog, im die Atlantikmächte zu fragen, bevor er mit Sorin Fühlung nahm. „Man darf die Geduld der Völker nicht länger auf die Probe stellen durch immer wieder hinausgezogene Besprechungen ohne Ergebnis“, schrieb die Iswestija. In London herrscht noch immer wie seit Wochen „vorsichtiger Optimismus“, ohne daß irgend jemand sagen könnte, welcher der zahlreichen denkbaren Abrüstungsschritte in greifbare Nähe gerückt ist. Bis darüber Klarheit besteht, zerbricht sich auch niemand ernsthaft den Kopf über den eventuellen zweiten Schritt, die Deutschland-Konferenz, oder gar den dritten, einer allgemeinen Abrüstung und eines Sicherheitspaktes zwischen Ost und West.

Chruschtschow: „Wir gehen, wenn Ihr geht!“: Am 2. Juni kam Chruschtschow mittels Fernsehen in die amerikanischen Wohnzimmer. Zwei Fernsehreporter stellten ihm (in seinem Arbeitszimmer im Kreml) Fragen, die er direkt, schlagfertig und sehr selbstbewußt beantwortete. Die Sowjetunion, sagte er, werde ihre Truppen aus Ostdeutschland, Polen und Ungarn zurückziehen, wenn auch die Amerikaner aus Europa abzögen. Einen Krieg bezeichnete er als eine Katastrophe und sagte, daß den Russen „sehr viel am Frieden gelegen ist“. Auch mit kleinen, ersten Schritten der Abrüstung, „die zu etwas Größerem führen könnten“ erklärte er sich einverstanden. Was Chruschtschow sagte, war nicht neu, aber wie er es sagte, beeindruckte viele seiner amerikanischen Zuhörer und Zuschauer.

*

Algerien – Massaker und Gegenmassaker. Die Grausamkeiten des algerischen Krieges erreichten einen neuen, alles Bisherige übertreffenden Höhepunkt. In dem kleinen Dorf Melouza fielen einem Überfall algerischer Rebellen gegen pro-französische Algerier sämtliche 302 männliche Einwohner der Dorfes zum Opfer. Am Tage darauf töteten Rebellen in zwei Dörfern südöstlich von Oran 35 islamische Landarbeiter. Bei Vergeltungsaktionen französischer Truppen wurden innerhalb von zwei Tagen 169 Aufständische getötet; dabei allein 140 bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Constantine. Sowohl Präsident Coty wie die algerischen Nationalistenführer im Exil appellierten an alle zivilisierten Nationen, mitzuhelfen, das Gemetzel in Algerien zu beenden.

Sirius, 6. 6.