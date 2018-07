Inhalt Seite 1 — 1918 – das Jahr des „Soldaten“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hermann Scherchen

Unter den international wirkenden heutigen Dirigenten nimmt Hermann Scherchen eine besondere Stellung ein: Er ist seit Jahrzehnten der musikalische Interpret der Moderne, der durch keinen Miterfolg gebeugt und durch keinen Erfolg verführt wurde, den bequemen Lorbeer-Weg zu gehen. – Wir baten ihn, den alten Kampfgefährten Strawinskijs, um einige Bemerkungen über diesen seinen Freund, der am 17. Juni 75 Jahre alt wird (siehe auch Porträt auf Seite 2). Er antwortete mit folgender Kursanalyse der „Geschichte vom Soldaten“ und dem besonderen Hinweis, daß Igor Strawinskij auch gegenüber den allerneuesten Versuchen der Elektronischen Musik der wahrhaft moderne Künstler ist.

Im Jahre 1918, als Strawinskijs „Geschichte vom Soldaten“ erscheint, nimmt eine entscheidende Tendenz unseres Zeitalters zuerst in der Musik Gestalt an: Konzentration – statt Expansion! Da sind nur sieben Instrumentalsolisten (Klarinette, Fagott, Cornet à Piston, Posaune, Schlagzeug, Violine, Kontrabaß) als Repräsentanten der vier Gruppen des Orchesters. Da sind zwei Schauspieler (Soldat, Teufel) als alleinige Träger der Handlung. Da genügt ein Sprecher als Beschwörer der Seelenlandschaft, und eine kleine Prospektbühne gibt den Raum. Drei Tänze (Tango, Walzer, Ragtime) bilden die Kraft, Lebensprozesse zu vollziehen. Da sind die gegenseitig sich beschränkenden Darstellungsarten von Pantomime, Schauspiel, Tanz, all dies ökonomisch vereinheitlicht. Kurzum: die Riesenmassen eines üblichen Aufführungsapparates sind auf realisierbare Minima reduziert. Und das Zuschauererlebnis ist aus passiver Gefühlsreflexion in aktive Phantasiemitgestaltung verwandelt.

Alles in allem: Konzentration – statt Expansion! Dieses durchaus moderne Prinzip wird zum erstenmal zum Bewußtsein gebracht, als 1913 Strawinskijs „L’histoire du soldat“ zur Uraufführung gelangt.

Diese Musik kennt nicht mehr Vorbereitung: Alles an ihr ist unmittelbare Aussage. Sie ist zu den Quellen zurückgekehrt: Marsch – Tanz – Lied liegen dreizehn der fünfzehn Nummern des Werkes zugrunde. Trotz dieser Einschränkung auf elementare Kleinstformen beherrscht die Musik alles.

Nie zuvor sind ähnliche Konkretisierungen durch Musik vollzogen worden.

Balladesk wirft sie den Schatten des wandernden Soldaten; improvisierend verwandelt sie Phantasiegesichte in Bildhaftigkeit; meditierend verdichtet sie müdes Sich-selbst-Umkreisen von zwei, von vier Tönen zu Hoffnungslosigkeit; in verkürzender Wiederholung entwirrt sie unerkanntes Geschehen; marschartig drängt sie zu Aktion und Entscheidung; prunkhaft auflärmend bewirkt sie primitiv Selbstsicherheit; virtuos konzertierend beherrscht sie jeden Ausdruck; tänzerisch führt sie von punktuell in sich zurückfallendem Tangorhythmus über pirouettenhaft weiche. Kreisbewegungen (Valse) zu über sich selbst hinausstürmender Ragtime-Entladung; dramatisierend wird sie tyrannisierendes Verhängnis; kontemplativ gewinnt sie abschließende Kraft; vulgär metronomisierend manifestiert sie beißende Ironie; apotheosierend wandelt sie Scheingewißheit in neue Unsicherheit; rhythmisch akzentuierend wird sie zu selbstauflösender Gewalt.