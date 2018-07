Von allen Bankschaltern wird bestätigt, daß das Interesse an der Wertpapieranlage wächst. Bei den achtprozentigen Industrieanleihen ist das ohne weiteres begreiflich, denn es dürfte jetzt eindeutig feststehen, daß bessere Konditionen, als sie gegenwärtig auf diesem Marktgebiet geboten werden, nicht mehr zu erwarten sind. Die Tätigkeit der Bankenkommission verhindert ein Überbieten der jetzigen Bedingungen. Das heißt nicht, daß ein Zinssatz von 8 v. H. bei einem Auszahlungskurs von 98 v.H. marktgerecht ist. Es gibt Städte, die bereit sind, Schuldscheindarlehen zu 8 1/2 v. H. bei Auszahlungen von 92 und 93 v. H. aufzunehmen. Aber das ist ein Gebiet für potente Geldgeber, für den Sparer scheidet das aus.

Erfreulich ist, daß in den letzten Tagen auch die Frage der Aktienanlage immer mehr erörtert wird. Es gibt zwar durchaus ernstzunehmende Börsianer, die für die nächste Zeit noch mit weiter rückläufigen Kursen rechnen. Sie mögen auch recht haben, denn die aus den vielen Kapitalerhöhungen stammenden Belastungen sind gerade in diesen Wochen recht drückend. Fest steht aber, daß die Masse der Kapitalerhöhungen jetzt durchgeführt bzw. angekündigt ist, die Schwierigkeiten sich also allmählich mindern werden. Auf die Dauer gesehen – darüber kann es kaum einen Zweifel geben – kommt auch die Börse an dem Widerspruch nicht vorbei, der darin besteht, daß die Gesellschaften, gemessen an den bei ihnen angesammelten Substanzen, gegenüber dem Vorjahr wertvoller geworden sind und daß wir trotz kräftig angehobener Dividenden heute niedrigere Kurse haben als im vergangenen Jahr. Wer heute beim Erwerb von Aktien auf Kursgewinne hofft, muß wahrscheinlich warten können; doch auf lange Sicht gesehen wird es sich lohnen.

Der Montanmarkt ist in diesen Wochen „wahlempfindlich“. Daraus läßt sich folgern, daß sich hier ein bürgerlicher Wahlsieg am spürbarsten auswirken wird. Auf diese Aussicht hin nimmt ein Teil der sich spekulativ betätigenden Börsenkreise an börsensch wachen Tagen vorsichtig Material aus dem Markt, das heute zu den interessantesten im Wertpapiergeschäft gehört. Hoesch, eine Gesellschaft, die wohl auch für 1957 mindestens wieder eine Dividende von acht v. H. zahlen wird, war (nach dem Dividendenabschlag) zu 131 1/2 v. H. erhältlich. Bei Gelsenkirchener Bergwerk (zahlt ebenfalls acht v.H.) ist die Dividende in dem Kurs von 137 v. H. noch enthalten. Man kann sich kaum vorstellen, daß bei beiden Papieren noch viel Platz nach unten sein sollte.

Die IG-Farben-Nachfolger haben sich in letzter Zeit als stabil erwiesen. Auslandsverkäufe, die hier die Kurse lange Zeit belasteten, waren kaum mehr zu verzeichnen. Die IG-Liquis sind gegenwärtig Schwankungen unterworfen, die mit den wachsenden Ansprüchen ausländischer Fremdarbeiter an die IG-Farben in Zusammenhang gebracht werden müssen. Außerdem mehrt sich die Skepsis darüber, ob die großen IG-Gesellschaften tatsächlich bereit sein werden, einen hohen Kaufpreis für die in den Liquis enthaltenen Hüls-Anteile zu zahlen. Da in der Politik zur Zeit keine Ansatzpunkte für eine baldige Wiedervereinigung zu entdecken sind, werden die Papiere auch von dieser Seite nicht angeregt.

An der Börse hat man die Hoffnungen auf eine schnelle und großzügige Freigabe der deutschen Vermögenswerte in den USA nach dem Besuch des Bundeskanzlers in Washington offensichtlich vorerst begraben. Die Amerikaner scheinen zu einer „großen Regelung“ nicht bereit zu sein. Eine solche Haltung konnte natürlich auf die „Freigabewerte“ nicht ohne negativen Einfluß bleiben. Schering fielen infolgedessen um zehn Punkte auf 279 v. H. zurück. – ndt