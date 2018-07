Von Robert Strobel

Ist die FDP heute einheitlicher, als sie es vor Jahren war? Es sieht so aus. Die Landesverbände sind einander näher gekommen. Die Stürmer und Dränger aus Düsseldorf haben in der Praxis der politischen Verantwortung ihren Sinn für das Erreichbare geschärft. Es gibt keine so extremen Gegensätze mehr wie auf dem FDP-Parteitag in Bad Ems. Die Diktion der liberalen Gruppe hat sich durchgesetzt.

Ist es nur die Diktion? Hat auch die liberale Lebensbetrachtung eines Reinhold Maier eines Dehler, einer Frau Lüders bei denen Schule gemacht, die sie früher ablehnten? Der Hamburger Parteitag hat den Eindruck einer Verschmelzung und Vereinheitlichung mancher dieser Divergenzen erhärtet. Aber er ließ auch die Gegensätze aufleuchten, durch die die Partei morgen, zum Beispiel nach der Bundestagswahl, wenn die Koalitionsfrage an sie gestellt würde, einer neuen Zerreißprobe ausgesetzt sein könnte.

Die FDP ist eine bürgerliche Partei, Mit ihrem Wirtschafts- und Finanzprogramm gehört sie weit mehr zur CDU als zur SPD. Hier geht es schließlich um harte Tatsachen, die weder durch ideologische noch durch sentimentale Nebelschwaden aus der Welt geschafft werden können. Für das Wirtschaftsprogramm interessieren sich die Geldgeber, die jede Partei braucht. Ein Wort wie das von Weyer auf dem Hamburger Parteitag: "Wir sind keine politische Betriebsgemeinschaft des Bundesverbandes der Industrie oder der Arbeitgeberverbände" hört sich in einer Versammlung gut an. In den maßgebenden Gesprächen hinter verschlossenen Türen aber wird eine nüchternere Sprache geführt. Deshalb glauben erfahrene Beobachter, daß die Freien Demokraten, wenn es zum Schwur kommen wird, ihre Entscheidung im Hinblick auf ihre Interessenverbundenheit mit der CDU treffen werden.

Aber sie werden sich – darin scheint die ganze Partei einig zu sein – nicht mehr zu der Rolle des fünften Rades am Koalitionswagen hergeben. Der Bruch mit der CDU kam schließlich, und gar in dieser gereizten Form, aus den vielen kleinen Verärgerungen, denen der Schwächere im Bunde mit dem Mächtigen eben oft ausgesetzt ist. Die CDU ließ es oft an jenem Takt, an jener Rücksichtnahme fehlen, die dem Schwächeren die Bürde seiner Ohnmacht erleichtert. Niemand hat es gern, immer wieder "überfahren", das heißt vor fertige, anderwärts bereits beschlossene, aber von ihm mit zu verantwortende Tatsachen gestellt zu werden, sei es bei Ausschußberatungen, im Kabinett oder bei anderen Gelegenheiten.

Man fragt sich freilich, wie sich die geschmeidigste Gruppe in der FDP, die Düsseldorfer "Jungtürken" mit Weyer an der Spitze, eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mit der SPD vorstellen. Glauben die Düsseldorfer, sie könnten die SPD in der Schule der Verantwortung umerziehen?

Ein gemeinsames Kutschieren der beiden Parteien im Regierungswagen kann man sich eigentlich nur in der Außenpolitik vorstellen. Hier hat sich, wie der Hamburger FDP-Parteitag zeigte, eine Annäherung der Vorstellungen vollzogen, bei der nur noch wenige Unterschiede bleiben. Der Kieler Justizminister Leverenz skizzierte eine so deutliche Abgrenzung von der NATO-Politik des Kanzlers, wie man sie bisher von dieser Seite nicht gehört hat. Dr. Mende sagte in der Hamburger Schlußkundgebung: "Wir sind bereit, einen sehr hohen Preis für die Freigabe der Sowjetzone zu bezahlen, aber nicht den Preis unserer Freiheit." Aber auch jene Kritiker, die der Regierung vorwerfen, sie habe sich niemals ernsthaft nach dem Preis für die Zone erkundigt, können natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es einen solchen Preis, der unsere Freiheit intakt ließe, überhaupt gibt. In den Details, in der Wirklichkeit der vielen Interessengegensätze der großen und kleinen Mächte den richtigen Weg zu finden, ist ein Problem der Praxis und nicht der Parteiprogramme. Die Regierung hat im Ausland ein Kapital an Vertrauen angesammelt, das nicht zu unterschätzen ist. Aber zu der "größeren Elastizität", die sie nun selbst für notwendig hält, könnte sie vielleicht leichter kommen, wenn sie sich den Vorstellungen der Opposition aufgeschlossener zeigte und mit ihr öfter über außenpolitische Fragen beriete. Hier böte sich auch der FDP eine Chance,