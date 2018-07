A-th, München, im Juni

Ein Ereignis war die Eröffnung der wiederaufgebauten Alten Pinakothek, die am 6. Juni mit einem Staatsakt feierlich begangen wurde. Schon drei Tage zuvor hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer, von einer Ministerhochzeit in Rott am Inn kommend, einen Rundgang durch das erneuerte Gebäude gemacht. Hat er doch als Ehrenprotektor des „Vereins der Förderer der Alten Pinakothek“ mit dazu beigetragen, daß die reichen Schätze der weltberühmten Sammlung an ihren traditionellen Ort zurückkehren konnten.

Das wäre nicht geschehen, wenn nicht Dr. Ernst Buchner, der Generaldirektor der Bayerischen Staatlichen Gemäldesammlung (zur Zeit von Adenauers Kölner Oberbürgermeisterschaft Direktor des Wallraf-Richartz-Museums) und der architektonische Spiritus rector des Unternehmens, Professor Hans Döllgast, allen Abrißplänen energischen Widerstand entgegengesetzt hätten.

Dem bayerischen Staat ist dadurch eine internationale Blamage und der Stadt München ein unersetzlicher Verlust erspart geblieben. Denn bei Rettung oder Beseitigung der Ruine ging es keineswegs lediglich um sentimentale Rücksichten, sondern um das Schicksal eines Juwels der klassizistischen Baukunst.

Wie recht die Befürworter des Wiederaufbaues hatten, sieht man jetzt, wo der prächtige Klenze-Bau zwar äußerlich noch nicht wieder im alten Glanze dasteht, aber innen eine durchaus überzeugende, stilvolle und doch modernen Ansprüchen gerechtwerdende Erneuerung erfahren hat. Auch diejenigen Münchener, die heute noch kritisch auf die ungewohnte Schlichtheit blicken, werden sich eines Tages daran gewöhnt haben.

Die wichtigste Neuerung ist die Verlegung des Haupttreppenhauses von der Ost- auf die Südseite des Gebäudes. Die Anlage eines großartig ausholenden, zweiläufigen Aufgangs ermöglichte eine neuartige Disposition der Bestandsgliederung. Man kann jetzt den Rundgang entweder vom Westen mit den italienischen, spanischen und französischen Schulen oder von Osten mit den altniederländischen, deutschen und holländischen Meistern beginnen und gelangt von beiden Seiten chronologisch in den Mittelteil, der die Flamen und besonders die Rubens-Werke birgt.

Was zunächst in den schönen Oberlichträumen befremdet, ist die Tönung der Wände, die (besonders das ziemlich dunkle Graugrün) zwar zur Konzentration beiträgt, aber nicht immer mit den Gemälden harmoniert. Aber auch daran gewöhnt man sich.

Wieder ist ein Stück Münchener Oberlieferung auferstanden und ein neuer Anziehungspunkt gewonnen. Wir werden uns demnächst noch einmal mit dem dort Erreichten befassen.