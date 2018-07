Preiserhöhungen sind ein Ärgernis, das sich mit bloßem Schimpfen leider nicht beseitigen läßt. Die westdeutschen Verbraucherorganisationen haben dies seit langem erkannt und appellieren immer wieder an die Hausfrauen, bei ihren Einkäufen endlich zu dem bewährten Prinzip unserer Großmütter zurückzukehren und lohnenswerte Preisvergleiche in verschiedenen Geschäften anzustellen. Daß bei diesen Vergleichen auch die Qualität der angebotenen Ware zu berücksichtigen ist, versteht sich am Rande. Offensichtlich ist es aber ein symptomatisches Zeichen unserer Hast, daß die Hausfrauen, durch deren Hände nun einmal der größte Teil der von den Männern verdienten Löhne und Gehälter fließt, zu dieser Suche nach dem preisgünstigsten Angebot nicht mehr die dafür erforderliche Ruhe und Zeit haben. Dabei wissen sie sehr gut, daß ein überlegter Einkauf meist weit billiger sein wird als ein hastig gefaßter Kaufentschluß.

Die schon so oft kritisierte „Einkaufsgroßzügigkeit“ der Hausfrauen wird von ihnen meist mit dem Hinweis auf das Vertrauen abgetan, das sie „ihrem“ Einzelhändler entgegenbringen. Nichts gegen dieses Vertrauen, aber was soll der Einzelhändler unternehmen, wenn ihm vom Produzenten über den Großhändler höhere Preise oktroyiert werden? Diese Frage ist in der Tat nicht leicht zu beantworten. Daß es aber doch einen Weg gibt, den Käufern überraschende (und darum unverständliche) Preiserhöhungen zu ersparen, bewies ein Hamburger Drogist.

Gewiß ist es nur ein kleines Beispiel und betrifft außerdem einen Artikel, der nun nicht gerade zum täglichen Konsum gehört. Es war eine Sendung Hühneraugenpflaster, die dem Drogisten von seinem ihm seit Jahren bekannten Lieferanten dieser Tage mit einer Preiserhöhung von 20 v. H. ins Haus geschickt wurde. Offensichtlich hatte der wache Drogist die „brutalen“ bundeswirtschaftsministerlichen Ermahnungen noch gut im Gedächtnis: ihm „platzte der Kragen“, und er schickte die Sendung kurzerhand an den Hersteller zurück ...

Dieser Mut – früher nannte man ihn, Zivilcourage – verdient Anerkennung. Gewiß kann der Drogist die Nachfrage seiner Kunden aus dem preisstabilen Angebot der Konkurrenzerzeugnisse befriedigen; aber es könnte ja auch sein, daß so mancher Kunde ausgerechnet gerade das jetzt zurückgeschickte Hühneraugenpflästerchen verlangt. Und da muß der Drogist dann immerhin den weiteren Mut aufbringen, sein „Bedaure sehr“ zu flüstern und den Versuch zu machen, den Käufer für das Konkurrenzerzeugnis zu erwärmen. Es bleibt zu hoffen, daß der Kunde für den in seinem eigenen Interesse aufgebrachten Mut auch das notwendige Verständnis zeigt. Doch finden Sie nicht auch, daß das Beispiel des Drogisten Schule machen sollte? Viele unserer Einzelhändler zeigen in der Tat auf dem Gebiet der Preisentwicklung eine Lethargie und Bequemlichkeit, die doch nur unser Geld kostet. ww