Helsinki, im Juni

Unter den Ländern des skandinavischen Nordens nimmt Finnland eine Sonderstellung ein. Obwohl so frei in der Gestaltung seiner innenpolitischen Angelegenheiten wie irgendein anderes nordisches Land, ist es doch außenpolitisch durch einen Freundschafts- und Beistandspakt an Sowjetrußland gebunden. So konnte Helsinki auch nicht gut dem Beispiel Stockholms, Kopenhagens und Oslos folgen, die den bereits abgesprochenen Besuch Bulganins und Chruschtschows nach den ungarischen Ereignissen kurzerhand als unerwünscht bezeichneten. Von den geplanten Skandinavien-Besuchen der beiden sowjetischen Staatsmänner blieb nur der jetzt abgeschlossene Finnland-Besuch übrig. Bulganin und Chruschtschow haben in Helsinki deutlich zu verstehen gegeben; daß sie großen Wert darauf legen, Finnland weiterhin die Rolle des neutralen Musterknaben in Nordeuropa spielen zu sehen. Moskau hat offensichtlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß das Beispiel der finnischen Neutralitätspolitik andere skandinavische Länder zur Nachahmung ermuntern werde.

Finnland hat nichts gegen diese sowjetischen Wünsche einzuwenden, weil sie ihm den Umgang mit den westlichen Nachbarn erleichtern, ohne zu irgendwelchen Gegenleistungen zu verpflichten. Finnlands Schwierigkeiten liegen überhaupt – so sonderbar das Außenstehenden scheinen mag – viel weniger auf außen- als auf innenpolitischem Gebiet, und diese Sorgen haben sehr viel Ähnlichkeit mit den Problemen mancher anderer westlicher Länder: Lohn-Preis-Spirale, Inflation, Devisenknappheit und so weiter.

Finnland hat eben erst eine lange bösartige politische und wirtschaftliche Krise hinter sich. Und zum erstenmal seit vielen Jahren hat das Land eine fein bürgerliche Regierung. Der neue Regierungschef, der Agrarier Sukselainen, hat nur die Parteien der bürgerlichen Mitte von den Agrariern bis zu der liberalen Finnischen Volkspartei hinter sich, und ein Bündnis zwischen Rechts- und Links-Opposition (einschließlich der Kommunisten) könnte ihn jederzeit stürzen. Praktisch ist diese Gefahr jedoch nicht sehr groß, weil die Konservativen kaum mit den Sozialdemokraten oder gar mit den Kommunisten gegen eine bürgerliche Regierung stimmen werden.

Um so schwerer wiegt die Sorge, was die Gewerkschaften, deren Sachwalter (und oft genug Gefangene) die Sozialdemokraten in der Vergangenheit waren, in dieser neuen Situation tun werden. Alle Versuche, Finnlands Finanzen mit Maßnahmen zu sanieren, die auch von den Arbeitern Opfer gefordert hätten, scheiterten bisher am Widerstand der Gewerkschaften. – Um gerecht zu sein, muß man hinzufügen, daß auch die Gewerkschaften in einer schwierigen Lage sind. Treten sie weniger „arbeiterfreundlich“ auf als die Kommunisten, gewinnen diese in den Betrieben die Oberhand und können jederzeit Streiks provozieren.

Sukselainen hat ein Notprogramm zur Behebung der akuten Ebbe in der Staatskasse und ein Sanierungsprogramm auf lange Sicht ausgearbeitet. Der Sanierungsplan kann aber nur dann verwirklicht und Finnlands Volkswirtschaft wieder auf eine solide Grundlage gestellt werden, wenn alle Schichten des Volkes Opfer bringen und, wie in den großen Tagen der Kriegs- und Nachkriegszeit, Einzel- und Gruppeninteressen hinter das Wohl der Allgemeinheit zurücktreten lassen.

Zu den ernsten wirtschaftlichen Problemen ist in den letzten Monaten ein innenpolitisches Problem hinzugekommen; Seit langer Zeit bekämpfen sich innerhalb der Sozialdemokratischen Partei eifrig zwei Fraktionen, die eine unter dem Parteisekretär Väinö Leskinen die andere unter dem ehemaligen Minister Emil Skog. Leskinen hat sich redlich gemüht, moderne und undoktrinäre Ideen in die Partei hineinzubringen. Skog dagegen vertritt den orthodoxen Sozialismus. Die beiden sind zudem auch noch persönlich verfeindet.