Inhalt Seite 1 — Frevel auf dunklem Beet Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH, Hamburg

Ein Mensch, der beobachtet, wie ein anderer sich in einer öffentlichen Anlage – im Dunkeln noch dazu – an einem Beet zu schaffen macht, tut immer gut daran, eine Untat zu wittern, die angezeigt werden muß. Am besten, man argwöhnt in einem solchen Fall, daß der Mensch, der dort in gebückter, Stellung offensichtlich gräbt, eine Leiche, zu verscharren im Begriff ist, Viele Filme und andere Publikationen bestätigen, daß das meistens der Fall ist. Sonst hätte das verdächtige Gebaren ja absolut keinen Sinn. Kurzum: Jeder sollte darauf achten, daß der Polizist, der hierzulande den meisten im Herzen schlummert, niemals ganz einschläft.

Einen solchen Polizisten spürte auch der Herr in sich, der jenen Mann in der öffentlichen Anlage im Dunkeln beobachtete. Er versuchte, sich ihm zu nähern, aber just in dem Augenblick hörte der Mann zu graben auf und entfernte sich. An einer Stelle, nicht weit von dort, wo er gegraben hatte, warf er im Vorübergehen einen Gegenstand ins Gebüsch. Der Verfolger untersuchte, was da lag und – alle Filmhimmel öffneten sich – es war ein Spaten, das Instrument der Tat. Der Bürger, der es fand, nahm, da kein uniformierter Ordnungshüter zugegen war, vorübergehend die Geschäfte eines solchen wahr und meldete dem nächsten Polizeirevier, Was er beobachtet hatte.

Die Polizei setzte einen Peterwagen zum Tatort in Bewegung und – siehe da – schon wieder war der Verdächtige auf der Bürger Beeten tätig. Die Polizisten nahmen ihn mit. Dem Dunkel entrissen zeigte sich der Mann als ein vermögender älter Herr, der in der Gegend wohnte. Pflichtgemäß fragten ihn die Polizisten, was er dort in den Anlagen getan habe. Selbstverständlich muß jemand, der in unkler Nacht in öffentlicher Anlage gräbt, erklären, ob er dort Schätze ein- oder Leichen aus-, Leichen ein- oder Schätze aus- oder womöglich ganz etwas anderes ein- oder ausgegraben hat.

Der alte Herr sagte, er habe einen Schmuck gesucht, den eine Dame, deren Namen er nicht nennen Wolle, dort verloren hätte. Das stimmte indes nicht, was der alte Herr selbst auch bald darauf zugab.

Gerade daß es nicht stimmte, stimmt so munter bei der Sache. Der alte würdige Herr nahm nämlich bei der Flunkerei die dunkle Dame im Hintergründe in Kauf, obwohl die Wahrheit viel heller war. Und warum? Weil allzu. Harmloses geringe Aussicht hat, geglaubt zu werden.

Die helle Wahrheit teilte er erst der Behörde mit, bei der die Sache inzwischen als „Sachbeschädigung und Vergehen nach dem Feld- und Forstpolizeigesetz“ zu einer möglichen Straftat geworden war.