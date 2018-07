Inhalt Seite 1 — Lehrer einer Generation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Der große Musiker, der am 17. Juni sein Lebensjahr vollendet, verkörpert eine entwicklungsgeschichtliche Epoche in seiner Kunst. Das muß nicht heißen, daß er unter den Mitlebenden unbedingt den ersten Platz behauptet nach schöpferischem Rang, musikalischem Genie oder wie man es – das letztens Entscheidende – nennen will. Es besagt nur die unleugbare Tatsache: daß Igor Strawinskij, im Gegensatz zu vielen, zu den meisten seiner musikalischen Zeitgenossen, nicht vom Zeitgeist geprägt wurde; sondern daß er, an erster Stelle, diesen Zeitgeist selbst geprägt hat. Er mehr als alle anderen, die mit und nach ihm in gleiche oder ähnliche Richtung zielten.

Außerdem freilich hat die Kraft und Eigenart seiner Potenz „an sich“, auch jenseits aller historischen oder missionarischen Relation‚ stilistische Werte und technische Vorbilder geschaffen, in deren Zeichen heute bereits manches, was sich noch gestern als mit ihm konkurrierender Avantgardismus ausgeben konnte, als biederes Epigonentum erkennbar ist. Ohne daß man von einer Strawinskij-Schule reden dürfte, ist doch eine ganze Generation zu seinen Schülern geworden.

Dabei ist das „Schule machen“ kaum eine Art der künstlerischen Auswirkung, über die der temperamentvolle Meister sehr glücklich sein möchte. Und zwar um so weniger, je mehr es in einem orthodoxen neuen Akademismus ausartet, der sich obendrein ärgerlicherweise als vermeintlicher „Modernismus“ zur Überhebung über die Tradition berechtigt glaubt.

Diesem Mit- und Nachläufertum, das der permanenten Revolution nicht müde wird, gibt Strawinskij eine Lehre, die seinen späten Klassizismus in das Licht einer vollbewußten geistigen Entscheidung rückt:

„Die wahre Tradition ist nicht Zeuge einer abgeschlossenen Vergangenheit; sie ist eine lebendige Kraft, die die Gegenwart anregt und belehrt. In dieser Hinsicht ist das paradoxe Wort wahr, daß alles, was nicht Tradition ist, Plagiat ist.“

Die Paradoxie oder Wahrheit – und das ist die Paradoxie alles Lebendigen – bestätigt sich überhaupt an dem Phänomen Igor Strawinskij. Wobei sich allerdings zeigt, daß Paradoxie nicht Widersprüchlichkeit bedeutet, sondern gerade deren Auflösung in der gesamten Erscheinung. Derselbe Strawinskij, der dem Musikzeitalter der Romantik das Lebenslicht ausblies und der Musik schlechthin die Fähigkeit abspricht, irgend etwas Außermusikalisches „auszudrücken“, verdankt seine bedeutendsten Erfolge, seine eindrucksvollsten Leistungen choreographischen Vorwürfen und dichterischen Texten, die nicht allein voller „romantischer“ Motive sind, sondern auch gerade in Strawinskijs Komposition den denkbar beredsamsten Ausdruck gefunden haben. Der fanatische Verfechter der „autonomen“ Musik ist ein erstaunlicher Magier der musikalischen Malerei. Und der enragierte Gegner des Expressionismus hat auch seine Beiträge zu diesem geschichtlichen Stadium geliefert, wenn schon gewissermaßen in einer persönlichen, einer typisch strawinskijschen Variante von ehern-präziser Formgebung.