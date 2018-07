G. Z., Karlsruhe

Die bundesdeutschen Atomreaktorbauer müssen auf der Stelle treten. Und dabei hatte man sich vorgenommen, den Vorsprung anderer Staaten auf dem Gebiet der Atomforschung möglichst rasch aufzuholen. Aber wer in das mit hohen Drahtzäunen gesicherte 138 Hektar große Waldgelände zwischen Leopoldshafen, Linkenheim und Friedrichstal kommt, hat nicht den Eindruck, als ob hier das Atomforschungszentrum der Bundesrepublik gleichsam „aus dem Boden“ gestampft würde.

Das verhaltene Arbeitstempo hat natürlich seinen Grund. In den Rathäusern der Gemeinden Leopoldhafen, Linkenheim und Friedrichstal liegen nämlich seit einigen Tagen die Wassergewinnungspläne der Kernreaktor Bau- und Betriebs GmbH aus. Zwei Wochen haben jetzt die Bewohner der drei Hardtwaldgemeinden Zeit, um gegen den Plan Einspruch zu erheben. Das ist eine neue Hürde, nachdem das erste Hindernis, die vom Landrat Karlsruhe zu erteilende Baugenehmigung für die Forschungsinstitute und Bürobauten, kürzlich genommen worden war.

Werden diese zwei Wochen vergehen, ohne daß die Hardtwäldler dem großen Projekt einen Stein in den Weg legen? Man hatte schon Bedenken geäußert, ehe die Pläne überhaupt öffentlich ausgelegt waren, und vor allem ein Absinken des Grundwasserspiegels und eine Versteppung der Felder befürchtet. Aber die Reaktorleute haben ihren Plänen einen langen Erläuterungsbericht beigegeben, in dem das Ergebnis wochenlanger Beobachtungen und Registrierungen des Grundwasserspiegels mitgeteilt wird. Nach menschlichem Ermessen kann, so sagt dieser Bericht, nichts passieren.

Die Atomexperten versichern, daß die Ruhe auf dem Baugelände – die 120 Arbeiter und Ingenieure verlieren sich in dem einsamen Waldstück – täuscht. Die meiste Arbeit würde zur Zeit hinter den Kulissen geleistet, und zwar mit Hochdruck. Gegenwärtig brüten etwa 1000Physiker, Techniker und Ingenieure über der Planung für den Atommeiler und die Institute. Zum Stabe der Kernreaktor Bau- und Betriebs-GmbH gehören 100 Fachleute, dazu kommen 900 Spezialisten der beteiligten Industriefirmen, die mit Detailkonstruktionen beschäftigt sind.

Aber auf der Baustelle hat die Reißbrettarbeit bisher kaum einen sichtbaren Niederschlag gefunden. Offenbar herrscht die Befürchtung, zu weit vorzupreschen und womöglich die Millionen der Industriegeldgeber und des Staates umsonst zu Vorbauen, denn noch ist in nächster Zeit eine weitere Hürde zu nehmen: Auch der Abwässerplan muß in den „Atomgemeinden“ öffentlich ausgelegt werden, und auch hier besteht die Möglichkeit eines Einsprudies, Für die Entwässerung interessiert man sich bei den Anliegern beinahe noch mehr als für die Wasserentnahme. Das Stichwort ist: „Radioaktive Verseuchung.“ Aber die Fachleute haben bereits begonnen, Richtung und Geschwindigkeit des Grundwassers zu messen, um bei der Planung alle Gefahrenmomente auszuschalten.

Mit den Sicherheitsanforderungen nimmt man es sehr genau. Seit einigen Tagen werden in der nahen und weiteren Umgebung des Reaktorgeländes Luftmessungen sowie Boden- und Pflanzenproben durchgeführt, um die derzeitige „normale Radioaktivität“ im Karlsruher Raum für spätere Vergleiche festzuhalten. Sogar die Baustoffe werden nicht verbaut, ehe sie nicht mit einem Geigerzähler geprüft worden sind. Diese Gründlichkeit hat ganz gewiß dazu beigetragen, den Widerstand der Hardtwald-Bevölkerung gegen die Errichtung des deutschen Atomforschungszentrums in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Tabak- und Spargelfelder langsam abzubauen.