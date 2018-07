Den Ruf, als sparsame Bundesbürger zu gelten, haben sich die Hamburger auch im vergangenen Jahr bewahren können. Die durchschnittliche Höhe der Sparguthaben je Kopf der Bevölkerung machte 1956 in Hamburg rund 413 DM aus, in der Bundesrepublik dagegen nur 299 DM. Einen nicht geringen Anteil an der Förderung des Sparwillens in der Hansestadt hat die Hamburger Sparcasse von 1827, die dengrößten Gesamteinlagen- und größten Spareinlagenbestand von allen Sparkassen der Bundesrepublik ausweist. Der Gesamteinlagenbestand wuchs bei ihr um 13,5 v. H. auf 639 Mill. DM; davon machen die Spareinlagen 472 Mill. DM aus. Sie sind um 73 Mill. im vergangenen Jahr gestiegen.

Im Geschäftsbericht dieses Hamburger Instituts wird von einem weiterhin günstigen Sparklima gesprochen, das allerdings im vergangenen Jahr vor allem durch äußere Einflüsse (Diskussion über Inflationsgefahren, Ungarn- und Suez-Krise) zeitweise beeinträchtigt wurde. Die Bereitschaft der Bevölkerung zum Sparen ist zweifellos nach wie vor groß. Vergleicht man jedoch die Wachstumszahlen der letzten Jahre, so ergibt sich eine spürbare Abschwächung, obwohl die Einkommen in diesen Jahren gestiegen sind. Nahmen die Spareinlagen bei der Hamburger Sparcasse von 1827 von 1953 auf 1954 noch um 51 v. H. zu, so betrug die Steigerung von 1954 auf 1955 nur noch 36 v. H. und von 1955 auf 1956 machte sie 18 v. H. aus. Diese Tendenz läuft mit der Entwicklung der Gesamtspareinlagen parallel.

Im vergangenen Jahr verstärkte sich die bereits in den Vorjahren festgestellte Neigung, die Spareinlagen mit einer längeren als der gesetzlichen Kündigungsfrist zu belegen. Die Sparkasse führt das auf die stärker angehobenen Zinssätze für längerfristige Spareinlagen zurück. Aus dem steuerbegünstigten Spaten sind im Berichtsjahr 20,8 Mill. angefallen. Infolge der Erhöhung der Gesamteinlagen konnten die Ausleihungen um 10,3 v. H. auf fast 400 Mill. DM vermehrt werden. Das Schwergewicht lag entsprechend dem traditionellen Aufgabenbereich im langfristigen Raum. Seit der Währungsreform wurden über 250 Mill. an Hypothekendarlehen zur Verfügung gestellt. Der Gewinn von 5,6 Mill. wurde in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zugeführt, die sich damit auf 28,3 Mill. DM erhöht. u e