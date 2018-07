Sorge um Eisenhower: Eine neue Erkrankung Eisenhowers – es handelte sich um eine Magenverstimmung – beunruhigte die amerikanische Öffentlichkeit und führte zu starken Kursverlusten an der New Yorker Börse. Eisenhowers Ärzte fanden keine Anzeichen für einen Zusammenhang dieser Magenattacke mit der Darmoperation im Sommer 1956 oder dem Herzanfall im Herbst 1955 und veröffentlichten beruhigende Bulletins. Dennoch sind die Politiker in Washington besorgt. Sie betonen, daß (vor allem in der Abrüstungsfrage) Entscheidungen fällig seien, die nur der Präsident selbst treffen könne. Auch wenn der Optimismus der Ärzte recht behält, hat doch die neue Erkrankung des Präsidenten den Schaffen der Sorge um Eisenhowers Gesundheit vertieft.

*

Neue Krise in Rom: Das nach mehrwöchiger Krise zustandegekommene neue italienische Kabinett endete infolge einer Ankündigung des Ministerpräsidenten Zoli, er werde bei Abstimmung über die Vertrauensfrage die Stimmen der Neofaschisten nicht berücksichtigen, durch „Selbstmord“. Die Kammer hatte der Regierung mit 305 von 560 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen, aber da diese Mehrheit ohne die Stimmen der Neofaschisten nicht zustandegekommen wäre, trat Zoli zurück. Staatspräsident Gronchi hat Zoli mit der Weiterführung der Geschäfte bis zu den Neuwahlen beauftragt, die dann möglicherweise auf den Herbst vorverlegt werden.

*

Neue Regierung in Paris: Drei Wochen nachdem der Rücktritt Mollets die 22. französische Regierungskrise seit Kriegsende auslöste, bildete sein Verteidigungsminister Bourges Maunory die 23. Nachkriegsregierung Frankreichs. Im Finanzministerium ersetzte der 37jährige Radikalsozialist Gaillard den äußerst unpopulär gewordenen Ramadier, über dessen Pläne zur Steuererhöhung das Kabinett Mollet zu Fall kam. Neu geschaffen wurde ein Sahara-Ministerium unter dem Sozialisten Lejeune, dem vor allen Ding in die Erschließung von Ölvorkommen obliegen wird. Die anderen zehn Kabinettsmitglieder haben bereits der Regierung Mollets angehört. Eine Änderung der Außenpolitik ist ebensowenig zu erwarten, wie ernsthafte Reformen im Innern.

Europäer an die Abrüstungsfront: Außenminister Dulles gab zu, daß auf der Liste amerikanischer Abrüstungsvorschläge auch eine Luftinspektion in Europa steht, versicherte aber, daß die USA hierüber kein Abkommen mit den Sowjets schliefen würden, ohne die Zustimmung ihrer europäischen Bundesgenossen. Aus Bonn verlautete, daß die Bundesregierung nichts gegen eine europäische Inspektionszone einzuwenden habe, aber die Haltung Frankreichs und Englands ist ungewiß. Beide Länder mißbilligen die amerikanischsowjetischen Sonderverhandlungen in dieser Sache, von denen jedoch Dulles beruhigend sagte, sie seien „rein informativ“ gewesen. Paris und London wollen aber auch nicht das Odium eines Scheiterns der Abrüstungsverhandlungen auf sich nehmen, Die sich aus diesem „Spiel mit dem schwarzen Peter ergebenden Meinungsverschiedenheiten unter den Westmächten bedeuten eine weitere Komplikation des ohnedies genügend schwierigen Abrüstungsgesprächs.

Sirius (13. 6. 57)