Eigentlich wollte ich meine Kleider zu Hause lassen. Es war jedoch richtig, daß ich das nicht getan habe. Lediglich die Krawatte hätte ich mir sparen können und auch das weiße Oberhemd; eines mit jugendbewegtem Kragen wäre vielleicht passender gewesen. Abgesehen indes von dem offenen Kragen, unterschieden sich die Delegierten des Deutschen Verbandes für Freikörperkultur e.V. (DFK) nicht von denen irgendeines anderen Vereins. Und auch die Diskussionsthemen der diesjährigen Verbandstagung in der Kölner Messe waren durchweg allgemeiner und nur selten besonderer Art. – Von besonderer Art waren jedoch die Abzeichen der Delegierten: Auf dreieckigem Feld mit blauem Untergrund sprang ein sehr wohlproportioniertes Mädchen über einen Ball (oder über die Sonne?). Mehr verhießen die Plakate, die auf allen Werbeflächen der Stadt zu sehen waren: Photo-Schau bei Sartory. – Diese Photoausstellung zeigte aber schließlich auch nichts anderes als jene Heftchen zeigen, die der Mann am Kiosk für „Lichtfreunde“ vorrätig hält: Gar lieblich anzusehende Backfischlein tummelten sich in heranrollenden Brechern, jugendliche Grazien lagen in voller Schönheit im Ried, Er und Sie schritten Hand in Hand der Morgensonne entgegen. Ich konnte es angesichts all dieser Schönheiten nicht unterlassen, des öfteren einen Blick auf die ältere Dame zu werfen, die im Leinenkleid an der Tür Eintrittskarten verkaufte. Gewiß war es nicht fair, dabei allerlei Überlegungen anzustellen.

Der Besuch war mäßig. In einer Stunde zählt; ich 43 Schaulustige, und alle 43 waren Männer.

Neu erschien mir, was ich auf säuberlich gemalten Plakaten las. Freikörperkultur, stand dort, sei Familienpflege: „Sie bietet die Möglichkeit der Betätigung, die immer von allen Familienangehörigen gemeinsam wahrgenomme“ werden kann. Mann, Frau und Kinder sind vereint zu Sport, Spiel und fröhlicher Gemeinschaft.’ Freikörperkultur sei ferner Jugendschutz: „Das ungezwungene Hineinwachsen der Kinder in die natürliche Nacktheit beider Geschlechter ist das beste Mittel, die Entwicklung der junger. Menschen in ruhige Bahnen zu lenken. Die Lebensunordnung und Maßlosigkeit unserer Zeit vermag ihnen so leichtnichtsanzuhaben.“ Soweitdie Theorie.

Über die Praxis erfuhr ich einiges bei einen „Gespräch am Runden Tisch“, 44 Männer, eli Frauen, zwei Jungen und zwei Mädchen hatten sich dort zur Diskussion versammelt. „Bei dem schönen Wetter sind die meisten aufs Gelände“, erklärte DFK-Vorsitzender Erhard Wächtler entschuldigend. 163 Plätze blieben leer.

Was hier aber unplanmäßig in großer Zahl geschah, scheint vielerorts planmäßig nur in kleiner Zahl möglich zu sein: Der Gang „aufs Gelände“ – wie es fachmännisch heißt (nicht etwa „ins Gelände“). Und so behandelte der größte Teil des Gesprächs nicht das angekündigte „Freizeitproblem von heute“, sondern die Frage, wie man künftig mehr Mitglieder – und solche, die es werden wollen – aufs Gelände bekommt.

Es gab viele Vorschläge. Es gab noch mehr Schwierigkeiten. Nicht genug damit, daß man sich nur unbekleidet auf dem „Gelände“ bewegen darf – jenem begrenzten, meist umzäunten Waldstück vor der Stadt, das die örtlichen Vereine für ihre Zwecke gekauft oder gepachtet haben. Leistungssport ist verrufen, Alkohol und Nikotin sind verpönt, Junggesellen nicht beliebt. Selbst der vorsichtige Hinweis, ob man nicht wenigstens den älteren Herren zeitweise ein Pfeifchen gestatten solle, erweckte heftige Proteste. Und auch der anscheinend auf dem Gelände sehr beliebte Faustball mußte sich böse Worte sagen lassen: „Rettet man dadurch, daß man Faustball spielt und auf dem Gelände herumhopst, seine ganzheitliche Gesundheit?“