In Erwartung der überfälligen Klärung auf dem Kapitalmarkt sieht die Demag Aktiengesellschaft, Duisburg, die seit der zweiten Jahreshälfte 1956 zu beobachtende Zurückhaltung in der inländischen Nachfrage nach Investitionsgütern als eine vorübergehende, durch Kapitalmangel bedingte Erscheinung an. Die Erhöhung der Masser.einkommen bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit fordere, wie die Demag in ihrem Geschäftsbericht für 1956 mitteilt, gebieterisch entsprechende Ausweitungen der Produktionsleistung und kostensparende Rationalisierungsinvestitionen gerade in der Investitionsgüter-Industrie. Für den Augenblick war die Demag allerdings genötigt, mehr als bisher ihre Beschäftigung durch die Hereinnahme von Exportaufträgen zu sichern. Bei der Ungewißheit der weltpolitischen Lage und den oft sprunghaft wechselnden handelspolitischen Schwierigkeiten wichtiger Kundenländer sieht die Demag jedoch in der derzeitigen Erhöhung ihres Exportanteils mit seinem bei Großgeschäften hohen Risiken keinen befriedigenden Ausgleich für Inlandsgeschäfte ähnlicher Art. Die Auslandsaufträge erreichten im Berichtsjahr mit mehr als 400 Mill. DM einen Höchststand. Entfielen noch 1954 rund 60 v. H. des Auftragseinganges auf das Inland, so zeigte 1956 mit einem Exportanteil von 60 T. H. das umgekehrte Bild. Per 1. April 1957 waren 68 v. H. des Auftragsbestandes Auslandsaufträge, wovon 50 v. H. aus Übersee und 18 v.H. aus den europäischen Ländern stammten. Diese Verhältnisse sind allerdings stark mitbestimmt durch die stoßweise Hereinnahme von Großgeschäften, wie sie für die Auftragsstruktur der Demag kennzeichnend sind.

Die Hereinnahme solcher Großgeschäfte führt bei einem Unternehmen wie der Demag nach der Entwicklung zu teilweise erheblichen Umsatzschwankungen, die sich z. B. darin äußern können, daß in einem Jahr der Auftragszugang höher liegt als der faktorisierte Umsatz. Ein solcher Fall trat auch Ende 1956 ein, als die Demag ein Großgeschäft nicht mehr fakturieren konnte und somit der Gesamtumsatz für 1956 sogar unter den des Jahres 1955 abfiel. Die Intensivierung des Geschäftes mit den überseeischen Entwicklungsländern wird von der Demag mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Die beständige Bearbeitung dieser Märkte, die Notwendigkeit langjähriger Vorstudien bis zur Projektreife, der rasche Wechsel der handelspolitischen Situation bedingen freilich erhebliche Akquisitionskosten und eine intensive, aufreibende Reisetätigkeit der Kaufleute und Ingenieure.

Hinsichtlich der Exportfinanzierung betont die Demag in ihrem Geschäftsbericht, daß die Eriöhung der Selbstrisikoquote in der Hermes-Versicherung sowie die hinhaltende Behandlung des Problems der langfristigen Exportfinanzierung bis zur Kürzung der AKA-Kreditlinien den Exporteuren zusätzliche Risiken aufbürdeten, statt sie von Risiken zu entlasten, die nicht wirtschaftlicher, sondern handelspolitischer und politischer Natur sind. Die Demag unterstreicht die Notwendigkeit einer baldigen Lösung der Finanzierungsprobleme bei langfristigem Kapitalgüterexport. Es könne nicht die Aufgabe des Maschinenbaues sein, für Kredite an den Kunden über die Inbetriebnahme der gelieferten Anlage hinaus die Rolle des Bankiers zu spielen. Im Berichtsjahr war die Demag nur in Ausnahmefällen in der Lage, ihrer ausländischen Kundschaft in der Finanzierungsfrage entgegenzukommen.

Um mit den Schwierigkeiten von dringend notwendigen Modernisierungsinvestitionen fertig zu werden, hat die Demag in die Bilanz für 1956 eine Rücklage für Werkerhaltung in Höhe von 4 Mill. DM eingesetzt. Die Verwaltung hofft, daß diese Rücklage auch in Zukunft weiter dotiert werden kann, um erforderliche zusätzliche Mittel für einen rationellen und modernen Maschinenpark verfügbar zu halten. Dem Mißverhältnis zwischen steuerlich zulässigen Abschreibungen und notwendigen Anlagezugängen trug die Gesellschaft 1955 teilweise Rechnung durch die Erhöhung des Kapitals um 23,6 Mill. DM. Da es aber nicht möglich ist, die weiterhin unerläßlichen Investitionen aus Abschreibungen und Gewinnen, also durch Selbstfinanzierung zu decken, schlägt die Verwaltung der zum 24. Juni einberufenen HV eine weitere Heraufsetzung des Kapitals von 66 Mill. DM um 18 Mill. DM auf nominal 84 Mill. DM mit der Maßgabe vor, daß den Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis 4 : 1 zum Kurse von 100 v. H. zuzüglich Börsenumsatzsteuer eingeräumt wird. Die hiernach verbleibende Spitze von nominal 1,5 Mill. DM Aktien soll den Beschäftigten der Demag zu einem Kurse von 120 v. H. zuzüglich Börsenumsatzsteuer angeboten werden. Sämtliche neuen Aktien sollen rückwirkend vom 1. Januar 1957 an dividendenberechtigt sein.

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Gesellschaft die Kosten Steigerung nur zu einem Teil über ihre Erlöse wieder hereinholen. Die Kostensteigerung infolge der im Herbst des Berichtsjahres eingetretenen Materialverteuerung und Lohnheraufsetzungen liegen zwischen 7 und 8 v. H. der Selbstkosten. Für das laufende Geschäftsjahr äußerst sich die Gesellschaft optimistisch. Der Auftragsbestand bietet eine ausreichende Beschäftigung für viele Monate. Mit Rücksicht auf diesen hohen Bestand mußte sich die Gesellschaft in den ersten Monaten 1957 auf wichtigen Gebieten Zurückhaltung bei der Akquisition neuer Aufträge auferlegen. Das Auslandsgeschäft ist, wenn auch besonders stark umkämpft, bei weiter fallenden Preisen immer noch lebhaft. Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1956 weist einschließlich des Gewinnv.ortrages aus dem Vorjahr einen Reingewinn von 7,1 Mill. DM aus. Der HV wird vorgeschlagen, daraus wiederum eine Dividende von 10 v. H. auf das Grundkapital in Höhe von 66 Mill. DM zu verteilen. – Aus der Bilanz: Anlagevermögen 114,4 (104,1, alles in Mill. DM), Umlaufvermögen 345,2 (276,2), Grundkapital 66 (66), Rücklagen 57,0 (53,1), Rückstellungen 101,0 (95,8), Verbindlichkeiten 227,5 (157,8), Rechnungsabgrenzung 1,2 (0,8). M. D.