Obgleich die günstige Entwicklung der letzten Jahre auf Grund der Auswirkungen gesetzlicher Änderungen, nach denen die Maße und Gewichte der Lastkraftwagen herabgesetzt und die Beförderung auf der Straße steuerlich stärker als bisher belastet wurden, im Geschäftsjahr 1956 nicht den gleich günstigen Fortgang wie bislang nahm, war die Ertragslage der Deutsche Dunlop Gummi Compagnie AG, Hanau am Main, so günstig, daß 12 v. H. Dividende ausgeschüttet werden konnten. Der Geschäftsbericht betont jedoch, daß die Zuwachsrate in den ersten drei Quartalen 1956 gegenüber der Vorjahresvergleichszeit recht bescheiden war. Erst das vierte Quartal brachte einen kräftigen Anstieg, der auf die Suezkrise zurückzuführen ist, die auch hier zu gewissen vorsorglichen Eindeckungen geführt hat. Die Exportumsätze nahmen an der Umsatzausweitung keinen Anteil.

Die Fertigung von Pkw-Decken nahm als Folge der um rund ein Viertel erhöhten Automobilproduktion kräftig zu, während die Erzeugung von Riesenluftreifen unter der gezielten Einflußnahme der verkehrspolitischen Gesetzgebung ungünstig beeinflußt wurde. Die Nachfrage nach Fahrradreifen sank leicht, die nach Kraftrad- und Motorroller-Decken änderte sich kaum. -dt

100 Jahre Gebrüder Dietz. Das Jubiläum des hundertjährigen Bestehens beging die Frankfurter Import- und Großhandelsfirma Gebrüder Dietz. Sie gehört zu den führenden Zucker-Import- und -Großhandelsfirmen der Bundesrepublik und ist immer im Besitz der gleichen Familie geblieben. Der heutige Alleininhaber, Konsul Fritz Dietz, Enkel des Gründers der Firma, ist seit 1952 Präsident des Gesamtverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels sowie Vizepräsident der Internationalen Vereinigung des Großhandels, Paris, und Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gruppe der Internationalen Handelskammer. Der Bürgermeister der Stadt Frankfurt überreichte Konsul Dietz die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt/Main.