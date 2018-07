Schatten über der Bundeswehr: Zwei tragische Unfälle bei der Ausbildung von Bundeswehrrekruten, ein Unglück durch Ertrinken beim Durchwaten des Flusses Iller und eine Blindgängerexplosion, forderten insgesamt 16 Todesopfer. Dies führte zu einer heftigen Kritik gegen den angeblich überhasteten Aufbau der Bundeswehr. In beiden Fällen ergab die Untersuchung Unzulänglichkeiten bei der Ausbildung. Der erste Bonner Verteidigungsminister, Blank, mußte gehen, weil er das Tempo der Aufrüstung aus politischen Gründen zu rasch vorangetrieben hatte. Sein Nachfolger Strauß versprach Besserung, aber auch ihm macht man jetzt den Vorwurf der Übereilung. Dazu ist zu sagen, daß zwar die erwiesenen Unzulänglichkeiten bei der Ausbildung sicherlich auf den abrupten Übergang von Entmilitarisierung zur Remilitarisierung zurückgeführt werden können, daß aber tödliche Unfälle bei jeder Ausbildung, auch der perfektesten, leider vorkommen.

*

Einstellung der Atomexperimente! Moskaus Abrüstungsdelegierter, Sorin, schlug die sofortige Einstellung aller Kernwaffenexperimente in den nächsten zwei bis drei Jahren und die Kontrolle der Einhaltung einer solchen Abmachung vor. London begrüßte diesen Vorschlag mit gewissen Vorbehalten, während Washington auf der Koppelung eines Atomversuchsstopps mit anderen Abrüstungsschritten (konventionelle und nukleare Rüstungsbegrenzung, Kontrolle der Herstellung spaltbaren Materials für Kriegszwecke und Errichtung von Inspektionszonen) zu bestehen scheint. Hatten die europäischen Bundesgenossen der USA Bederken gegen eine Inspektionszone in Europa, so macht jetzt Washington Einwände gegen einen Versuchsstopp und den Abbau seines riesigen technischen und wissenschaftlichen Apparats, der die Experimente durchführt.

*

Tauziehen um Chinahandel. Widersprechend; Auskünfte über den Handel der Bundesrepublik mit dem kommunistischen China gaben das Bundeswirtschaftsministerium und das Bonner Auswärtige Amt. Das Wirtschaftsministerium sprach von einer Lockerung des China-Embargos mit sofortiger Wirkung und einer Angleichung der Bestimmungen über den Handel mit Rotchina an die für den Warenverkehr mit den übrigen Ostblock-Staaten geltenden Regeln (was bedeuten würde, daß nur noch die Ausfuhr von Waffen und Munition noch Rotchina verboten ist). Das Auswärtige Amt dagegen sprach lediglich von einer „Bereitschaft“ der Bundesrepublik, sich dem Vorgehen „anderer westeuropäischer Staaten und Großbritannien anzuschließen“. Die Bundesrepublik werde in der Frage des Chinahandels „nicht einseitig“ vorgehen und das „Ergebnis gemeinsamer Beratungen abwarten“, die demnächst in Paris stattfinden sollen. Selten kamen die unterschiedlichen Auffassungen des Wirtschaftsministers, Professor Erhard und des Außenministers von Brentano deutlicher zum Ausdruck.

Finnland und der große Nachbar. Wenn ein Finne von Rußland redet, sagt er „unser großer Nachbar“, und den soviel größeren und mächtigeren Nachbarn respektiert man, auch wenn man ihn nicht liebt. Mit dieser Philosophie ist Finnland trotz Krieg, Reparationen und Ost–West-Spannung nicht schlecht gefahren, und auf diesen Ton war auch der Empfang für Chruschtschow und Bulganin in Helsinki gestimmt: keine Begeisterung, aber auch keine Taktlosigkeiten. Es war ein „gemischter Empfang“, und auch für Moskau nur ein gemischter Erfolg. Heimliche finnische Hoffnungen auf Gebietsrückgaben im Stile der Rückgabe Porkkalas blieben ebenso unerfüllt wie Moskaus Wunsch, Helsinki möge zur Verbesserung der Beziehungen Moskaus zu den übrigen skandinavischenLändern eine helfende Hand reichen. Wirklich überzeugend wäre Moskaus demonstrativer Respekt vor den Interessen seiner kleinen Nachbarländer aber erst, wenn es den baltischen Ländern die gleiche Behandlung angedeihen ließe wie Finnland.

Sirius, 20. 6. 1957