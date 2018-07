Der Krieg macht den Gemeinsamen Markt unmöglich

Wenn Amerikaner oder auch Asiaten nach Europa kommen, dann fragt mancher von ihnen fassungslos, wie es denn möglich sei, daß unsere Länder – die ihnen natürlich lächerlich klein vorkommen – sich nicht längst zu einer Einheit zusammengeschlossen haben. Die Aufrechterhaltung der alten Grenzen und Individualstaaten kommt ihnen genauso anachronistisch vor, wie wir es abwegig fänden, wenn heute jemand von Dortmund nach Köln mit der Elektrischen reisen wollte (was übrigens durchaus möglich ist), anstatt die Eisenbahn oder ein Automobil zu benutzen.

Natürlich haben die Menschen dieser fernöstlichen und „fernwestlichen“ Länder von unserer geschichtsbehangenen Existenz ganz falsche Vorstellungen. Gewiß aber sind sie mit Recht, darüber verwundert, daß die Länder Europas noch immer in den alten Kategorien denken, während rund herum die ganze Welt verändert wurde. Die USA zum Beispiel wurden von einem Lande, in dem England bis kurz vor der Jahrhundertwende nur eine Gesandtschaft und keine Botschaft unterhielt (weil es sich nicht lohnte) zur Weltmacht Nr. 1, und in Asien sind seit 1945 mehr als zehn neue unabhängige Staaten entstanden. Nicht mehr das Gremium der europäischen Großmächte entscheidet, wie im 19. Jahrhundert, das Schicksal der Welt, sondern – wenn überhaupt ein Kollegium – dann allenfalls die UNO, von deren 81 Staaten 31 dem afro-asiatischen und 20 dem süd- und mittelamerikanischen Bereich angehören, während die restlichen 30 europäischen in östlich und westlich orientierte zerfallen.

Sie reden von dem, was nicht werden kann

Was nun den Zusammenschluß Europas – oder erst einmal eines Teil-Europas – anbetrifft, so soll jetzt am 2. Juli in Paris die Ratifizierungsdebatte für die Gesetze des Gemeinsamen Marktes beginnen. Der Antrag der Kommunisten auf Vertagung der Debatte ist mit 394 gegen 150 Stimmen abgelehnt worden. Man könnte also meinen, in Frankreich verlange eine überwältigende Mehrheit die baldige Errichtung des Gemeinsamen Marktes. Mit anderen Worten: Man könnte meinen, wir stünden unmittelbar vor der Verwirklichung des ersten Abschnittes. Weit gefehlt!

Während man im Palais Bourbon ausgiebig über den marché commun debattieren wird, sind in der Praxis die Vorbedingungen für diesen Gemeinsamen Markt, die während der letzten Jahre mühsam geschaffen wurden, gerade eben wieder beseitigt worden: Die Liberalisierung der Einfuhr ist nämlich von der neuen Regierung gestoppt worden – man ist zum System der Kontingente zurückgekehrt! Es wird sich also herausstellen, daß das, wovon in der kommenden Woche viel geredet werden wird, keine Realität, ja vielleicht kaum eine Hoffnung ist, sondern lediglich eine Fiktion.

Hoffnung wurde Fiktion, und eine Fiktion zerrann