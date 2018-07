Inhalt Seite 1 — Antwort zur Form Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war Sache des Autors, sich zum Inhalt der Briefe des Professors Justi zu äußern. Es ist Aufgabe der Redaktion, noch etwas zur Form zu sagen. Dieser Aufgabe entledige ich mich auf die Gefahr hin, daß Professor Justi mich als „unverschämten Pamphletisten“ bezeichnen und sich gezwungen sehen wird, meinem Verleger die Ergebnisse meiner akademischen Abschlußexamina mitzuteilen.

Wer noch einmal den Artikel von Hühnerfeld in der ZEIT nachliest, mag finden, daß das, was Professor Justi Hühnerfelds „Sucht, die Akademie zu begeifern“ nennt, in der Form fast nobel und gemäßigt wirkt gegen den Ton der beiden Briefe des Professors Justi.

Worum geht es Professor Justi? Um „Genugtuung“, wie er schreibt. Aber Genugtuung wofür und welcher Art? Als an der Sache ganz unbeteiligter und persönlich völlig unbefangener Beobachter (der übrigens zwei der von Hühnerfeld genannten vier Autoren besonders hoch schätzt) hätte ich gerne gewußt, was Professor Justi eigentlich will. Ich spüre, daß er sich schmerzlich getroffen fühlt; aber ich ahne nur dunkel, warum.

Gesetzt den Fall, der Artikel hätte schwerwiegende sachliche Unrichtigkeiten enthalten. So etwas kann leider vorkommen. Wer von außen zu beobachten gezwungen ist, kann nicht immer alle – manchmal sorgfältig verborgen gehaltenen – Interna kennen. Gute Form wäre es dann gewesen, an die Redaktion, der ZEIT zu schreiben: „Dr. Hühnerfeld behauptet... Wahr ist vielmehr ...“ Gute journalistische Form wäre es gewesen, einen solchen Brief auf jeden Fall zu veröffentlichen. Wir hätten ihn veröffentlicht.

Warum wählte Professor Justi nicht diesen Weg? In dem kritischen, allgemeineren Teil einer im übrigen positiven Besprechung ging es Hühnerfeld doch – soweit ich das sehen kann – um die Frage: Warum muß es sein, daß ein so angesehenes Gremium wie die Literaturklasse einer Akademie seinen guten Ruf aufs Spiel setzt, indem die ersten vier Arbeiten, die es als förderungswürdig erklärt, nun gerade solche sind, die von den Mitgliedern dieses Gremiums geschrieben wurden. Dazu sagt Professor Justi kein Wort. Statt dessen unterstellt er, Hühnerfeld ziehe „die Akademie in den Schmutz“. Ja, in welchen Schmutz denn?

Wer der ehrlichen Auffassung ist, irgendein Mann sei zum Beispiel als niedersächsischer Kultusminister ungeeignet, „begeifert“ doch damit mit die deutschen Kultusminister. Wer die ehrliche Auffassung verträte, Professor Justi sei als Präsident einer Akademie nunmehr untragbar, zöge auch damit schließlich nicht „die Akademie in den Schmutz“. Es liegt uns fern – so schrieb Hühnerfeld –, die Akademie gering zu schätzen, „solange aus den Verbindungen kein Gemuschel wird“.

„Gemuschel“ oder „Gemauschel“, das ist zwar Argot, Slang; aber ist es nicht vielleicht wirklich eine ganz treffende Bezeichnung auch für die Art und Weise, wie der Präsident der Mainzer Akademie „Genugtuung sucht“?