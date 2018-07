Zu Hermann Claudius’ Lebenswerk

Was kennt man aus dem Werk des nun fast Achtzigjährigen, dessen Schaffen ein Leben lang unter dem Schatten des größeren Ahnen stand? Wie schwer wiegt das, was wir gesammelt jetzt in zwei Bänden vor uns haben, heute – und wie schwer wird es morgen wiegen?

Hermann Claudius, Gesammelte Werke in zwei Bänden, herausgegeben und eingeleitet von Christian Jenssen, Christian Wegner Verlag, Hamburg, je 256 S., zusammen 10,– DM.

Bleiben wir zunächst bei der ersten Frage: Da sind ein paar Kindergedichte in unseren niederdeutschen Lesebüchern und Anthologien, gewiß nicht die schlechtesten ihrer Art – „Bodderlicker, sett di!“, „Rodegrütt“, „Apfel-Kantate“ – plattdeutsche vor allem. Da sind einige weitere in Liederbüchern: „Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“, das die Arbeiterjugend nach dem ersten Weltkrieg sang und die Jugend beider Teile Deutschlands, jeweils auf ihre eigene Weise, nach dem zweiten Weltkrieg singt, oder dieses andere: „Jeden Morgen geht die Sonne auf“, das in den dreißiger Jahren zur Kantate wurde, wie eben in jener Zeit Kantaten entstanden sind. Man erinnert sich schließlich wohl noch an diesen oder jenen Vers, eine Zeile, einen Klang aus einem schmalen Band, den Claudius „Wolkenbüchlein“ nannte. – In der Tat ist Wesentliches damit schon angesprochen, Bereiche, in denen sich sein Schaffen vollzog. Bleibendes? – wer wagte das zu sagen.

Das erste Gedicht des 31 jährigen war plattdeutsch; es folgten viele weitere Verse, die schon 1912 gesammelt in „Mank Muern“ (Zwischen Mauern) herauskamen und – wie Claudius selber meinte – „dem niederdeutschen Idiom ein neues Gebiet eroberten: die Großstadt. Wenn ich 1956 den Klaus-Groth-Preis erhielt, so bedeutet das im wesentlichen eine späte Anerkennung jener Tatsache.“

Im Rahmen dieses plattdeutschen Teils sind seine Kindergedichte, die „Kinnerriemels“, nichts Beiläufiges, wie etwa beiStorm (den Claudius zu seinen Ahnen mütterlicherseits zählt).

In diesen Gedichten spürt man die tiefe Einfühlung des Vaters und Hamburger Schulmeisters Hermann Claudius in die Kinderseele, die ihm tagtäglich, dreißig lange Jahre, aus krallen großen Augen entgegenschaute. Hier freut man sich am schmunzelnden Behagen des Dichters und an der herrlichderben Schalkhaftigkeit, die gar nicht recht passen will zu so spinnwebzarten Tönen, wie er sie im „Wolkenbüchlein“ oder in „Nur die Seele“ versuchte.

Etwas anders verhält es sich mit seinen Stimmungsgedichten. Die beiden Wegner-Bände haben daraus eine Auswahl versammelt. Manches davon wird wohl in Vergessenheit geraten. Von einem anderen Heimatdichter des norddeutschen Raumes, Hermann Allmers, ist in dieser Art nur ein einziges geblieben, und kaum eines fand ich bei Claudius, das ich neben oder gar über Allmers „Feldeinsamkeit“ stellen möchte. Allzuoft wird hier Durchschwingendes (Reim auf Reim) gebrochen, stören Reflexionen und Unreinheiten, ist das Letzte, die schlichte Einfalt des Ahnherrn Matthias, zu spürbar gewollt. Fritz Westphal