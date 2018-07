Inhalt Seite 1 — Das sind keine schlagenden Argumente! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus Kreisen der Banken wird uns zur Frage der Mindestreserven nachstehende Stellungnahme zugeleitet. Wir haben uns zur Veröffentlichung entschlossen, weil hier eine Frage angeschnitten wird, die in Zukunft noch erheblich an Bedeutung gewinnen kann. Dabei vertreten wir die Auffassung, daß die durch die Zahlungsbilanzüberschüsse und das Anwachsen der Währungsreserven entstehenden Probleme nicht für alle Ewigkeit durch immer weitere Mindestreserve-Erhöhungen zu lösen sind – auch dann nicht, wenn sie verzinst werden sollten, was die Notenbankgesetze im übrigen gar nicht zulassen. Überschreiten erst einmal die Gold- und Devisenbestände eine gewisse nur im wirtschaftlichen Geschehen erkennbare Grenze, die möglicherweise gar nicht so sehr weit entfernt ist, dann werden andere Überlegungen zu ihrer Finanzierung, als sie bisher Geltung hatten, notwendig.

Die Monatsberichte der Bank deutscher Länder gelten allgemein als die objektivsten und bestredigierten Untersuchungen über das deutsche Wirtschaftsgeschehen. Sie sind sozusagen archivkundig. Wenn man aber der BdL (und ihren Ökonomen) dieses Zeugnis ausstellt, dann muß sie sich auch gefallen lassen, daß man ihre Äußerungen Zeile für Zeile liest. Dies heißt: Wenn sie einmal danebengreift (was selten genug vorkommt), dann muß man dies registrieren. Und sie hat jetzt danebengegriffen – siehe Mai-Bericht, Seite 5.

Da setzt sich nämlich die Notenbank mit der Anregung verschiedener Banken auseinander, man solle (zumindest die über die Bewältigung des notwendigen Zahlungsverkehrs hinausgehenden) Mindestreserven verzinsen. Die BdL sagt: „... war die rentabilitätsschmälernde Wirkung der Mindestreserve-Erhöhung in letzter Zeit mehrfach Gegenstand der Kritik .. Diese Kritik läßt außer acht, daß Mindestreserve-Erhöhungen nicht in Zeiten eines stagnierenden Bankgeschäfts, sondern in der Regel (so auch gegenwärtig) in Zeiten einer anhaltenden Expansion des Geld- und Bilanzvolunens ins Auge gefaßt werden müssen. Allein seit Jahresfrist (April 1956 bis April 1957) haben sich die mindestreservepflichtigen Verbindlichkeiten aller Kreditinstitute um nicht weniger als 7,9 Mrd. DM erhöht. In gleicher Weise haben sich die Bankbilanzen und damit auch die werbenden Aktiva der Kreditinstitute ausgeweitet. Die Abschlüsse der Banken und ihre Gewinnausweise für das Jahr 1956 zeigen demgemäß durchweg ein überaus günstiges Bild.“

Hierzu ist zu sagen, daß es willkürlich ist, nachträglich das Einlagenwachstum der Kreditinstitute als Argument für eine Erhöhung der Mindestreserven heranzuziehen. Und wenn schon die Mindestreserven – und zwar per 1. Mai 1957 – erhöht wurden, so doch keineswegs aus dem Grunde, daß die Einlagen der Banken gewachsen sind. Sie sind notenbankpolitisch nur indirekt interessant. Entscheidend ist die Liquidität der Banken und das, was die Banken mit dieser Liquidität tun. Man lese da einmal die Bankbilanzen der letzten Zeit, und man lese auch die Statistiken der BdL. Daraus ist doch zu ersehen, daß die Geschäftsbanken ihre Liquidität nur im bescheidensten Rahmen zur Erweiterung ihres Kreditvolumens eingesetzt haben daß sie – ganz im Sinne der BdL – ihre Liquidität sehr pflegen, und daß sie ferner – ganz im Sinne der Offenmarktoperationen der BdL – mehr Schatzwechsel usw. gekauft haben, die man in ihrer Rentabilitätskraft bei weitem nicht mit dem normalen Kreditgeschäft der Banken vergleichen darf-

Diese Argumente ziehen also nicht. Daher hat die Notenbank auch gleich ein weiteres Argument bei der Hand, es lautet: „Vielfach wird übersehen, daß die Rentabilitätseinbuße, die die Mindestreserve-Erhöhung für die Kreditinstitute mit sich bringt, gering ist im Vergleich zu den Liquidität- und Rentabilitätsvorteilen, die die Banken in den letzten Jahren aus der ständigen Bereitschaft der Notenbank gezogen haben, die bei den Exporteuren anfallenden und über die Kreditinstitute angebotenen Devisen unbegrenzt und unverzüglich gegen Auszahlung des vollen DM-Gegenwerts zu übernehmen. Von Ende März 1956 bis Ende April 1957 sind den Kreditinstituten auf diesem Wege liquide Mittel im Betrage von nicht weniger als 7,7 Mrd. DM zugeflossen.“

Auch hierzu sind verschiedenste Anmerkungen zu machen: Die BdL erklärt, sie übernehme das Währungsrisiko. Sie tut es ohne Zweifel. Nur, ist die Bank deutscher Länder nicht auch gleichzeitig der Devisenbewirtschafter der D-Mark? Wir wollen doch nicht Ursache und Wirkung verwechseln: Bei den Exporteuren fallen die Devisen an. Sie verkaufen sie, weil sie viel zu sehr im Inland engagiert sind, als daß sie die Devisen behalten und ihrerseits im Ausland einsetzen könnten. Das dürfen sie zwar, sie tun es aber nicht, da man Kapitalexport ja nur mit Kapital betreiben kann. Diese „schuldigen“ Exporteure (und nicht die Geschäftsbanken) würden eine andere Exportpolitik betreiben, wenn sie nicht die Sicherheit hätten, daß die Notenbank ihnen ihre Devisen über die Hausbanken abnimmt. Würde nun die BdL nicht mehr „unbegrenzt und unverzüglich“ die Devisen übernehmen, so würden sich die Devisen bei den Hausbanken anstauen, die dann ihrerseits einen internationalen freien Devisenhandel brauchten, um die Devisen ihrer Exporteure zu verwerten. Und mit einem freien Devisenhandel gäbe es das jetzige Dilemma nicht (und versierte Devisenhändler können der Ertragskraft einer Bank sehr nützlich sein ...). Noch aber hat die Bank deutscher Länder einen freien Devisenhandel nicht zugelassen

Denken wir die Sache zu Ende: International würde die D-Mank unter den gegenwärtigen Umständen steigen und andere Währungen würden fallen. Dann ergäben sich neue Kostenverhältnisse und nicht ein solches Verbiegen der Exportstruktur, wie wir sie jetzt haben. Es darf ja nicht verkannt werden, daß ein Teil unseres Exports auf den inflationierenden Maßnahmen mancher Partnerländer beruht, wobei der politische Dollar verhindert, daß die Zahlungsbilanz dieser Länder hoffnungslos passiv wird. Man soll also nicht Ursache und Wirkung verwechseln, zumindest nicht eine Schuld der Kreditinstitute konstruieren, wo keine Schuld vorliegt. – Damit wäre also für den freien Wechselkurs plädiert? Dies ist insoweit richtig, als dabei nicht die BdL der Aufgabe enthoben wird, Kurspflege zu betreiben, damit die D-Mark nicht allzusehr schwankt; denn eine allzusehr schwankende Währung liegt nicht im Interesse der Wirtschaft. Weder Geld noch Kapital noch Ware fließen ja bei erheblichen Schwankungen stetig.