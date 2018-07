Inhalt Seite 1 — Flohprofis ohne Jagdgründe Seite 2 Auf einer Seite lesen

hwh., Berlin

Das ist der springende Punkt beim Kundendienst der unzähligen Westberliner Kleintierzoogeschäfte: Die Wasserflöhe sind knapp.

Groß war schon vor einigen Wochen der Engpaß bei einem ausgesprochenen Saisonartikel der zoologischen Geschäfte: Die Nachfrage nach Maikäfern übertraf bei weitem das Angebot. Und wenn die Maikäferbörse bei gleichbleibenden Preisen – Stück einen „Sechser“, drei einen Groschen – nicht so recht florieren wollte, so lag das ebenfalls an der Insellage Berlins.

Es gibt keine Jagdgebiete mehr für die einstmals so erfolgreichen „Waldläufer“.’ Wo sollen sie auch Maikäfer fangen? Der Grunewald ist zu klein und das natürliche Hinterland Berlins ist in weite Ferne gerückt.

Na ja, das mit den Maikäfern war zu ertragen. Und einige Importe aus dem bayrisch-österreichischen Grenzgebiet kamen schließlich auch per Luftpost im Karton nach Westberlin. Das war jedoch reiner Kundendienst, kein Geschäft. Die Transportkosten überstiegen die Maikäfergewinnspanne bei weitem.

Ernster ist die Sache mit den Wasserflöhen. Die „Tümpeltouren“ der Berliner Waldläufer sind auch nur noch auf das Berliner Stadtgebiet beschränkt. Aber bevor wir einige Wasserflohfänger-Geschäftsgeheimnisse lüften, müssen wir uns fragen: Wieso hat denn die Großstadt Berlin eigentlich ein Wasserflohproblem?

Es liegt eigentlich am Wohnungsbau. 100 000 Wohnungen sind seit Kriegsende in Berlin gebaut worden. Das sind, etwas verallgemeinert, 100 000 Untermieter weniger. Untermieter, die bisher auf ihr Steckenpferd, das Aquarium, aus Platzgründen verzichten mußten. Die zoologischen Handlungen haben den Wandel logischerweise zuerst bemerkt. Ihr Umsatz an Zierfischen übertraf schon bald den an „Küchenpapageien“ (so nennt man in Berlin Wellensittiche) um ein vielfaches.