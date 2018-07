Es ist nicht der gute Tabak, der fremd und süß riechende, allein, was die Züge dem mit einer Lucky Strike Bescherten verklärt urd Zehntausende von Hungerleidern zu grotesk gierigen Rauchern und Stummelsammlem gemacht hat, die willig ihr Letztes, nicht nur an Habe, sondern auch an Würde, dafür vertun. Die immer schon mächtige Droge, Spenderin des „leeren Glücks“, scheint nunmehr vollends Traum-Bringerin geworden: sie ist’s, mit deren Hilfe sich der Besiegte, leicht somnambulierend, der Niederlage entrückt. Das geschieht, die Zigarette in der Hand, mit den Hochgefühl: dank ihrer am Sieg dennoch irgendwie (naschhafterweise gleichsam) teilzuhaben. Hanns Braun