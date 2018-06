Unbegreifliches geschieht in China: Ein Pekinger Professor schrieb zwei Artikel, in denen er die Zerschlagung der kommunistischen Partei verlangte, weil sie nicht den Interessen des Volkes diene und – diese Artikel erschienen in voller Länge im KP-Organ Jen Min Jih Pao! Ferner: An den Wänden einer Sprachschule in Peking wurden antikommunistische Plakate angeschlagen; mehrere Hochschulen, insbesondere in Hankau, entwickelten sich genau wie einige Universitäten der Sowjetzone zu Krisenherden; die Studenten streikten.