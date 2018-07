k–a, Hechingen

Der Konzertabend, zu dem Prinzessin Kira und Prinz Louis Ferdinand auf die Hohenzollernburg geladen hatten, war der „Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung“ gewidmet und sollte helfen, einer Gruppe von Berliner Jugendlichen einen Erholungsurlaub auf der Burg zu ermöglichen.

An diesen nüchtern-erfreulichen Hintergrund indes und daran, daß er ja eigentlich um seines Geldbeutels willen geladen war – dachte an dem Abend wohl kaum jemand. Eichendorff und Courths-Mahler, so schien es, hatten einträchtig miteinander gewirkt, um die liebenswerte Szenerie zu schaffen: Frauenkleider, die sich wie müde Falter bewegten, gemessene kleine „Stresemänner“, große Namen hier, große Wagen dort, junge Popelinkleidchen, die artige Hofknickse zustande brachten, freundliches Händeschütteln allerseiten. Manch ehrfürchtiger Handkuß. Langstielige weiße Nelken, viele doppelte Perlenschnüre, Diorhüte und italienische Schuhe. Wertvoller alter Schmuck auf fürstlichem Dekolleté, dazwischen abgeschabte Pelzcapes und Gesichter, die wie eine Landschaft waren. Und das alles auf einem kleinen holprigen Burghof, während aus den weiten Tälern die Dämmerung über die Mauern der Burg kroch.

Wer mag nur die kühle blonde Dame gewesen sein, die über die Schultern weg zu ihrem Begleiter sagte: „Ich werde mal schnell da heruntergucken, soll sich ja wohl lohnen?“ Ich war ihr den ganzen Abend böse für den kurzen achtlosen Blick auf eine Landschaft, die allein schon den Weg gelohnt hätte. Im Grafensaal dann hervorragende Akustik für Bach, Mozart und ein wenig bekanntes, recht melodiöses Quartett von Prinz Louis Ferdinand von Preußen, einem Vorfahren des Gastgebers. Wer dachte noch daran, wie kalt gerade dieser Grafensaal wirkt, wenn er bei Führungen gezeigt wird? Wer dachte daran, als dreihundert Kerzen leise zuckenden Schein warfen?

Viele Ehrungen für den Dirigenten Paul Münchinger und für den Pianisten Professor Kempff. Weiße Nelken aus Kiras Hand. Beim lukullischen Divertimento später dann leichte Plauderei. Frau M. begeistert zu Frau Sch.: „Der Hut von Frau v. S. – wunderbar ... aber wie alt ihr Mann aussieht!“ Raunen hier und da: „Das ist die alte Baronin X, wissen Sie, die...“ – „Kennen Sie Gräfin Y schon?“ – „Ich habe gehört, man redet sie mit Durchlaucht an.“ Vertrauliche Informationen über mögliche und unmögliche Anredeformen für jemand, der offenbar keine Ahnung hat.

Während der Prinz drinnen charmante Redewendungen an jedermann richtete, während die Prinzessin wohl frohlockend überlegte, wieviel das Fest einbringen könne, saß Preußens Nachwuchs mit zerschundenen Knien auf der Burgmauer und spielte Skat. „Wie könnt ihr bloß‘, fragte ich sie, „wo es hier doch so viel zu sehen gibt?“ – „Wir wollen nicht kieken, wir wollen uns erholen“, wurde ich belehrt. „Sollen die sich da drin doch bekieken!“

Sie „bekiekten“ sich, damit jene sich erholen konnten. Man sagt, das letzte Fest habe – bei 300 Gästen – 42 000 Mark eingebracht. Diesmal waren es vierhundert Gäste. Was mag ihnen der Abend wert gewesen sein?