Die Besserung wenn auch noch nicht sichere Konsolidierung – der wirtschaftlichen Verhältnisse in Westberlin hat im Geschäftsabschluß der Berliner Disconto-Bank AG, Berlin, der Tochtergesellschaft der Deutschen Bank AG, für das Jahr 1956 ihren deutlichen Niederschlag gefunden. Die Steigerung der Bilanzsumme von 217,3 auf 262,8 Mill. DM, also um’rund 21 v. H., kommt bis auf einen kleinen Rest von 1,8 Mill. DM nahezu ausschließlich auf das Konto der Einlagensteigerung durch Nichtbanken, die fast 40,0 Mill. DM ausmachte und am Jahresende eine Kreditorensumme von 240,8 Mill. DM erbrachte. Im Vergleich zum Bundesgebiet war auch im Berichtsjahr der Zuwachs an Spareinlagen um über 37 v. H. wiede überdurchschnittlich hoch. Mit einer Barliquidität von 11,8 v. H. und einer Gesamtliquidität von 44,3 (i. V. 39,8) v. H. wurde ein für die Berliner Verhältnisse beachtlich günstiger Stand erreicht, der sich auch in den um 16,0 auf 26,2 Mill. DM gestiegenen Nostroguthaben ausdrückt. Dem Einlagenzuwachs stand eine relativ gleich hohe Zunahme der Debitoren auf 95,2 (81,0) Mill. DM gegenüber. Die auf eine um ein auf sieben v. H. erhöhte Dividende abgestellte Bilanz weist nach Auffüllung der gesetzlichen Rücklage auf 1,0 (0,85) Mill. DM und der freien Rücklage auf 2,0 (1,25) Mill. DM und Zuweisung von über 0,5 Mill. DM an die auf 2,1 Mill. DM erhöhten Pensionsrückstellungen einen Reingewinn von 0,75 (0,5) Mill. DM auf das AK von 10,0 (7,5) Mill. DM aus.

Bemerkenswert ist auch der Abbau der Ausgleichstorderungen von 35,1 auf 30,8 Mill. DM trotz weiterer Umstellungen von Uraltkonten. Dieser Rückgang war möglich durch die Verwendung der Ausgleichsforderungen bei der Finanzierung westdeutscher Aufträge für Berlin. Das laufende Jahr hat auf allen Gebieten mit Ausnahme des eigentlichen Börsengeschäftes weiterhin den Erwartungen entsprochen. Da in diesem Jahr eine Reihe langfristig vorbereiteter Kreditgeschäfte im Rahmen der Auftragsfinanzierung wirksam wird, ist schon jetzt über fast alle noch vorhandenen Ausgleichsforderungen disponiert. Im Gegensatz zum Bundesgebiet ist auch ein deutlich wachsendes Kaufinteresse an „Investa“-Zertifikaten festzustellen. G. G.

*

Opel exportiert nach den USA. Die immer mehr ansteigende Nachfrage des amerikanischen Publikums nach Opel-Personenwagen veranlaßt das Rüsselsheimer Werk, nach eingehenden Verhandlungen mit der General Motors Corporation ab Herbst den Personenwagenexport nach den USA aufzunehmen. Diesem lang gehegten Wunsch kann durch das jetzt nahezu vollendete Erweiterungsprogramm in Rüsselsheim (wenn auch vorerst im begrenzten Maße) entsprochen werden. Die Einfuhr wurde der über die Staaten verzweigten zu General Motors gehörenden Buick-Organisation übertragen. Vorbereitend für den Export wurden alle Maßnahmen für den Verkauf, Kundendienst und die Ersatzteileversorgung getroffen, Opel-Personenwagen werden zuerst in den Staaten der Ostküste und nach Ausdehnung der Liefermöglichkeiten in den Weststaaten und dem übrigen Teil der USA zum Verkauf kommen.