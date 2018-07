Die wirtschaftliche Entwicklung hat der optimistischen Beurteilung der Umsatzentwicklung der Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf, im Geschäftsjahr 1956 recht gegeben. Mit dem Umsatz der Muttergesellschaft stieg auch der Umsatz bei fast allen Tochtergesellschaften. Durch die Erhöhung des Umsatzes an die Kundschaft von 2 Mrd. DM in 1955 auf rund 2,4 Mrd. DM in 1954 konnte die Gesellschaft die Kostensteigerungen, insbesondere bei Kohle, Erz und Schrott sowie die Lohnerhöhungen auffangen. Darüber hinaus überstieg der Ertrag um einige Millionen den des Vorjahres. Der Hauptversammlung am 29. Juni schlag: die Verwaltung daher vor, aus dem Gewinn, der sich einschl. eines Vortrages auf 40,4 Mill. DM beläuft, eine Dividende von 10 (9) v. H. zu verteilen. Wie die Verwaltung im Geschäftsberich: betont, ließ sie sich bei der Dividendenerhöhung auch von der Erwägung leiten, daß mündelsichere Wertpapiere heute bereits eine Verzinsung vor 8 v. H. gewähren und ein mit einem Risiko verbundenes Papier wie die Aktie ebenfalls eine angemessene Rendite erfordert.

Gemäß dem Beschluß der ao. HV der Gesellschaft vom 11. April 1956 wurde das Kapital um 90 auf 410 Mill. DM erhöht. Am 2. Mai 1957 beschloß dann eine ao. HV eine Kapitalerhöhung und 150 auf 560 Mill. DM. Die neuen Aktien wurden den Aktionären und den Inhabern der Wandelschuldverschreibung von 1955 im Verhältnis 3:1 zum Bezugskurs von 100 v.H. angeboten. Vor der 1955 erteilten Ermächtigung, das Grundkapital um 80 Mill. DM zu erhöhen, wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Der Gesamtumsatz der Mannesmann AG erreichte 1956 rd. 3,3 Mrd. DM, davon entfallen 2,3 Mrd. DM auf die Produktionsgesellschaften und 1,0 Mrd. DM auf die Handelsgesellschaften, Der Konzernumsatz belief sich auf 979 Mill. DM, der Umsatz an die Kundschaft auf 2,4 Mrd. DM. Der Umsatzzuwachs an die Kundschaft betrug gegenüber dem Vorjahr 17,8 v. H. Der Anteil des Exportes am Umsatz an die Kundschaft belief sich im Berichtsjahr auf 22,2 gegenüber 18,7 v. H. im Vorjahr.

Satzungsgemäß hat die Gesellschaft die Abschlüsse aller Gesellschaften, an denen sie mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist und mit denen ein Gewinn- und Verlustübernahmevertrag besteht, und darüber hinaus wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung insbesondere die Abschlüsse der Essener Steinkohlenbergwerke AG und der Hahn’sche Werke AG in die konsolidierte Bilanz einbezogen. In dieser Bilanz vom 31. Dezember 1956 wird das Anlagevermögen mit 948,3 (839,5) Mill. DM ausgewiesen, hinzu kommen in Bau befindliche Anlagen, Anzahlungen auf Neuanlagen, Beteiligungen, beteiligungsähnliche Ansprüche, die das Anlagevermögen auf insgesamt 1,2 Mrd. DM erhöhen. Das Umlaufvermögen wird in der Bilanz mit rund 1,1 Mrd. DM ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das Grundkapital mit 410 Mill. DM zu Buch. Die gesetzliche Rücklage beläuft sich auf 79,0 Mill. DM, die freie Rücklage beträgt 155,9 Mill. DM, davon sind in der Bilanz der Mannesmann AG 68,0 Mill. DM ausgewiesen. Die Sonderabschreibungen gemäß $ 36 IHG, Sonderabschreibungen gemäß $ 7 EStG und die Preissteigerungs- und sonstigen Rücklagen werden insgesamt mit 168,9 Mill. DM ausgewiesen. Wertberichtigungen betragen 225,2Mill. DM, die Rückstellungen belaufen sich auf 458,9. Die Verbindlichkeiten betragen 749,5, die Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen, 13,3 Mill. – Die Mannesmann AG legt mit ihrem eigenen Geschäftsbericht auch die Geschäftsberichte ihrer beiden Tochtergesellschaften, nämlich der Mannesmann-Hüttenwerke Aktiengesellschaft und der Mannesmannröhren-Werke Aktiengesellschaft vor. M. D.