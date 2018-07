Inhalt Seite 1 — Moralisch tapfere und klarsichtige Dichtung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Es ist für den Leser, Liebhaber und Kenner eines bedeutenden Dichters immer eine große Freude, wenn er von dessen Werken, die er in Einzelausgaben oder nur lückenhaft besitzt, zum erstenmal eine saubere, übersichtliche Gesamtschau in Händen hält. Er hat dann die Empfindung, als ob ihm eine Reihe hübscher Parzellen, die ihm am Herzen liegen, plötzlich zu einem stattlichen und gepflegten Park arrondiert würde, mit Namensschild, Zaun und Hausnummer versehen. Solch ein Genuß wird einem, der diese oder jene Prosaarbeit Bruno Franks hochschätzt, angesichts des hübsch und liebevoll eingerichteten Buches

Bruno Frank: „Ausgewählte Werke“, Rowohlt-Verlag; 576 S., 9,80 DM,

zuteil. Wenn der Band auch nicht das lückenlose Gesamtwerk umfaßt, so stellt die Auswahl doch eine Ganzheit dar und präsentiert sich als ein durchaus erschöpfendes Bild dieses Dichters. Man mußte, wie nun einmal der Literaturbetrieb unserer Zeit ist, befürchten, daß Frank nach seinem Tode (1945 in Kalifornien) vergessen werden oder doch nur bei besonderen Kennern bewahrt bleiben würde. Hiervor hat ihn nun nicht nur die warmherzige Besprechung seiner „politischen Novelle“ von Thomas Mann, enthalten in „Altes und Neues“, sondern auch diese Rowohlt-Ausgabe gerettet, der wiederum ein ebenso warmherziges, kluges Gedenkwort von Thomas Mann als Einleitung voranstellt.

Damit werden wir an eine kleine, doch nicht unbedeutende Episode aus dem Kapitel Literaturkritik“ erinnert, du ruhig noch einmal gestreift werden darf, ehe sie, zum Unterschiede von Bruno Franks Werk und Namen, getrost endgültig begraben sein möge. „Einmal konnte ich ihm Gutes tun“, schreibt Thomas Mann über seinen toten Freund und beschwört eben jene Episode herauf, die als eine (wahre) Anekdote über die Freundschaft zweier großer Dichter gegenüber kritischer Arroganz gelten darf. Ein namhafter Rezensent hatte an sehr sichtbarer Stelle eine sinn- und herzlose Abschlachtung einer Novelle Bruno Franks unternommen, eine böswillige, gar nichts übriglassende Herabsetzung. Und doch ist diese betroffene „Politische Novelle“ eine der reizendsten, reifsten Prosaarbeiten dieses Autors, eine ebenso moralisch tapfere und klarsichtige wie poetische Dichtung, wenn ich mich hier der Worte Thomas Manns bedienen darf, weil mir- treffendere nicht zur Hand sind.

Es scheint übrigens, daß sich die Hersteller des Stresemann-Films der Linie dieser Novelle angepaßt haben. In ihr wird eine Gegenüberstellungder Figur Briands mit den besten Möglichkeiten eines deutschen Staatsmannes, die aber zum sinnlosen, tragischen Zertrampeltwerden verdammt sind, unternommen. Die Novelle, die ein Bild aus dem politischen Leben zur Zeit Stresemanns malt, ist aktueller denn je, ein aufrüttelndes Merkblatt zum Thema „Europa“.

„Tage des Königs“ sind der Auftakt in dem Bande, unlängst ja gesondert als ro-ro-ro-Druck erschienen. Ich kann mir’s nicht versagen, auch hier die treffende Kennzeichnung Thomas Manns zu zitieren: „Seine ‚Tage des Königs‘ zeigen Friedrichs grotesk-erhabenes Bild, sein Menschlich-Unmenschliches, seine abscheuliche und tragische Größe in einem Licht ehrfürchtiger Wahrheitsliebe, die etwas von Dichtertat hatte bei währender Hoch-Zeit der Fritzenfilme und des patriotischen Öldrucks.“ Noch ein anderesmal beschwört Bruno Frank, diesmal aus der Ferne, den Preußenkönig herauf als Gegenspieler gegen die Infamie deutscher Duodezfürstlichkeit, in dem dreiaktigen Schauspiel „Zwölftausend“, das mit seinen harten, drängenden, zielbewußten Dialogen, wie mir scheint, alle revolutionären Stücke Bert Brechts aufwiegt, so daß man solchen Bühnen, die sich über die Ratsamkeit einer Brecht-Aufführung den Kopf zerbrechen, dieses Schauspiel Bruno Franks sehr angelegentlich ans Herz legen möchte.