Ich bin meinem erhabenen Imam Hazrat Amirul Mominin, dem zweiten Kalif des Verheißenen Messias, von Herzen dankbar, daß er uns ermöglichte, diese Moschee in Hamburg, die wir heute einweihen, bauen zu können.“ So begann der Leiter der Hamburger Mission der Ahmadiyya-Bewegung im Islam seine Rede, und um ihn herum saßen an langen Kaffeetafeln auf freiem Plan Inder und Hamburger. Und da stand nun hinter dem Tisch derer, die nach Abdul Latif noch reden sollten, die erste Moschee Hamburgs.

Sie sieht von hinten nicht anders aus als andere Neubauten. Aber die Vorderfront!

Kurz hinter der Grenze Eimsbüttels, da wo der durch den Tierpark Hagenbeck bekanntgewordene Stadtteil Stellingen beginnt, liegt eine Wohnstraße mit braven, ziemlich moderner Etagenhäusern. Balkons, Blumenkästen, Stadtrandfrieden. Da ist es denn sehr verblüffend, wenn man plötzlich vor einer kleinen Fassade steht, die aussieht, als ob sie sich verlaufen hätte. Ein Backsteintor trägt auf zwei Pfeilern winzige vergoldete Zwiebeltürmchen, die Mauern sind weiß getünscht. Trüge man nicht die Einladung zur Einweihung einer Moschee bei sich, man glaubte sich vor einem Theater-Versatzstück oder vor einem nur auf kurze Wochen errichteten provisorischen Bau für eine Orientschau.

Aber die Bautafel am Eingang klärt darüber auf, daß hier der Architekt Knaack eine Moschee aufgeführt, hat und daß die Hamburger Gaswerke die Planung der Heizungsanlage übernommen hatten. Es handelt sich also um einen soliden Neubau für die Dauer.

Die Bewohner der gegenüberliegenden Häuser, die schon seit einigen Wochen Gelegenheit haben, das fremde Wunder zu betrachten, sind aus dem Staunen noch nicht herausgekommen, und sie betrachten das fremde Kind vor ihrer Tür, als wäre es erst über Nacht erschienen.

Als sich nun am letzten Sonnabend die fremden Väter des fremden Kindes, den Fez auf den Köpfen, einfanden, um den Neubau einzuweihen, da hatten die Anwohner von der Urgroßmutter bis zu Nichten und Neffen anscheinend alle Verwandten auf ihre Balkons eingeladen, von denen aus sich solch ein seltenes Schauspiel bot.