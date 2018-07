Inhalt Seite 1 — Song ohne Herkunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für Heuss, Heuss, Häuslichkeit...

In der Demokratie kann jeder seine Meinung frei und offen sagen! Er kann sie auch singen, solo und im Chor, mit Gitarrenbegleitung und ohne. Selbstverständlich kann auch jeder kundtun, was er vom Militär hält, und sei es die stärkste Abneigung. Das Ressentiment ist nun einmal ein Acker, den zu bestellen sich lohnt. Auch kann man gesungene Aversionen auf Schallplatten aufnehmen und in den Handel bringen. Warum nicht? Es besteht kein Grund, daß die Schallplattenindustrie, die sich doch auf Werbung versteht, bei einem Song gegen das Militär auf die Etiketten mit Firmennamen und Emblemen verzichtet. Nach altem Brauch ist bei den üblichen Schallplatten auch die Schutzhülle kenntlich gemacht.

So verblüfft es denn einigermaßen, daß man neuerdings eine Platte in einem völlig neutralen, rein weißen Schutzumschlag vorgelegt bekommt. Auch auf der Platte selbst ist kein Firmenzeichen zu entdecken. Man sieht nur ein Miniaturphoto dreier vergnügter, junger Leute, die sich „Die drei Travellers“ nennen. Dann sind noch die internen Kenn-Nummern HS 71418 und BIEM 45-55624 und die üblichen Urheberrechtsvermerke festzustellen. Nicht ein Sterbenswörtlein darüber, wer diese Platte hergestellt und in den Handel gebracht hat.

„Die drei Travellers“ sind Kabarettisten von Begabung. So klingt es denn recht flott, was sie hier bieten. Auf der einen Seite: „Die Traveller-Illustrierte“. Man hört Geräusche eines Bahnhofs. Dann eine Stimme: „Illustrierte Zeitschriften heute neu!“ Und dann geht es los. Auch gegen den Kommiß. Die Hörszene klingt aus in den Strophen: „Wir sind für Heuss, Heuss, Häuslichkeit und Frieden / und wehe dem, der uns die Ruhe raubt. / Wir woll’n zu Hause die Blumen gießen / keinen Stabsfeldwebel grüßen / weil uns das unsre Mutti nicht erlaubt.“

Der „08/15-Cocktail“ auf der anderen Seite ist ebenfalls nicht gerade militärfreundlich. In beiden Songs wird noch Herr Blanck apostrophiert. Sie müssen also älteren Datums sein. Aber die Platten sind jetzt erst im Handel.

Noch einmal: Selbstverständlich ist es das gute Recht der Travellers‚ ihre Meinung über die Zeitläufe in die Welt hinauszusingen. Es verblüfft nur die anonyme, industrielle Verpackung, in der dies geschieht.

Welche Möglichkeiten sind gegeben? Entweder haben die Travellers die Platten in eigener Regie herausgebracht, wie Autoren ein gewagteres Buch „im Selbstverlag“ herausbringen.