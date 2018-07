Da kehrt ein Veteran des ersten Weltkriegs – ein Volkswirtschaftler, kein Dichter – an die Stätte der Sommeschlacht zurück, schreibt ein schmales Buch, in dem sich Gegenwart und Vergangenheit eigentümlich durchdringen, und man liest die Arbeit in einem Zuge, ist gepackt von einer Darstellung, für die Adjektive wie „ungeschminkt“ und „dichterisch überhöht“ billig wirken.

Pierre Jolly: „... und die Überlebenden werden sterben.“ Aus dem Französischen von Ernst Sander. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin; 187 S., 8,50 DM,

handelt von Gedanken, meint der Autor in seinem Geleitwort, „die die Gültigkeit eines Zeugnisses besitzen, das im Licht des Lebensherbstes auf den gleichen Stätten gewonnen worden ist, wo sich im Jahre 1916 eine Szene der grausigen Tragödie abgespielt hat, die den Titel trägt: Der Europäische Bürgerkrieg.“

Jolly durchwandert die Schlucht von Maurepas, von der aus am 13. Oktober 1916 das 152. französische Regiment Sailly-Saillisel stürmte. Angesichts der grünen Tuffen der Obstbäume, die das Dorf umschanzen, und des fröhlichen Geschreies der Kinder, die herumtollen, sagt er sich, daß die Kameraden, die in der Schlacht geblieben sind, das neue, lebendige Maurepas als Lüge empfinden würden. Er fragt sich, ob dieser Freitag, der 13., für die Überlebenden wirklich ein „Glückstag“ sei, ob sie dieses „Glück“ gratis bekämen oder im Grunde genommen doch bezahlen müßten.

Wie Bernanos in „Les Enfants Humiliés“ kommt er zu der Erkenntnis, daß das wahre Glück all jenen jungen Menschen gelächelt hat, die auf den Friedhöfen der Somme ruhen. Sie starben mit dem Bekenntnis auf den Lippen, daß dieser erste europäische Bürgerkrieg auch der letzte sei. Sie starben reinen Herzens und glaubten auch im wildesten Orkan des Bösen noch an eine künftige Herrschaft des Guten. Die Überlebenden von 1914/18 und gar die Überlebenden von 1939/45, die erst noch sterben werden, mußten mitansehen, wie die Früchte dieser Opfer verlorengingen, wie der Blutzoll des ersten Weltkriegs für die Herrscher dieser Welt eine Farce war. So ist die Erzählung von Pierre Jolly eine einzige, bittere Exegese des bernanosschen Satzes: „Was unvergänglich an unserem Sieg war, der Geist dieses Sieges, gehört nur noch den Toten.“

Hier erzählt ein Mann ohne alle Dramatisierungskünste von der ersten Schlacht des europäischen Bürgerkriegs. Hier werden keine Heldenoden angestimmt, sondern man erschrickt geradezu über das scheinbare Unbeteiligtsein, mit dem Jolly den Tod seiner Kameraden schildert. Dadurch, daß das Buch mit seiner Fabel nicht im geringsten den Anspruch erhebt, typisch zu sein, sondern selbst auf knapp 200 Seiten nicht die Belanglosigkeiten des Lebens ausläßt, erhebt es sich himmelweit über die dickleibigen Wälzer, die durch Schrecken abschrecken sollen und doch nur ausdrücken, daß ihre Verfasser den Krieg nicht überwunden haben.

Vielleicht müssen wirklich erst 40 Jahre ins Land gehen, muß ein weißhaariger Alter unter dem Gespött seiner Freunde an den Ort einstigen Grauens gehen, damit ein echtes „Kriegsbuch“ Zum Kriegsbuch Pierre Jollys entsteht, ein Anti-Kriegsbuch. r. s.