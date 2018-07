E. R. S., New York, im Juni

Im März ist es in den USA zu einem Arbeitsabkommen zwischen einem führenden Unternehmen der Baumwoll- und Kunstseidenweberei im Nordosten des Landes und der Gewerkschaft seiner Betriebsangehörigen gekommen, das keinerlei Lohnerhöhungen, sondern lediglich gewisse Zulagen für die Zeit der Krankheit und besonders des Krankenhausaufenthalts vorsah. Alles in allem bedeuten die sich daraus ergebenden Belastungen des Produktionsprozesses – auf die Arbeitsstunde berechnet – sehr wenig, und sicherlich war diese Regelung eine Enttäuschung für viele Arbeitnehmer, nachdem von Gewerkschaftsseite vorher erklärt worden war, daß man sich auch für Lohnerhöhungen einsetzen würde. Aber nach Abschluß der Verhandlungen wurde von der Leitung der Gewerkschaft erklärt, daß die wirtschaftliche Situation der Industrie es unratsam erscheinen ließe, allzusehr auf Lohnerhöhungen zu drängen.

Gegen die wirtschaftliche Einsicht, die aus dieser Erklärung spricht, soll bestimmt nichts gesagt werden. Aber in Anbetracht der Entwicklung, die diese Industrie während der letzten Monate genommen hatte, war es auch kaum möglich, zu einer anderen Auffassung zu kommen. Wiederholt und bei verschiedenen Gelegenheiten wurde in den vergangenen Monaten über die Auswirkungen der ausländischen Konkurrenz auf den USA-Märkten geklagt. Noch sind die Hoffnungen frisch in der Erinnerung, mit denen die amerikanische Textilindustrie im Herbst den Beschluß der japanischen Regierung begrüßt hatte, die Ausfuhr von Baumwollgeweben nach den USA zu limitieren. Aber schon wenig später im Februar – wurde bekannt, daß während der ersten beiden Monate des laufenden Jahres von amerikanischer Seite in Hongkong und an anderen Plätzen etwa 420 000 Dutzend Hemden aus japanischem Material bestellt worden waren. Während des gesamten Jahres 1956 waren nur 650 000 Dutzend Hemden aus Japan hier eingeführt worden ...

Als es Anfang März zu Preisherabsetzungen in der hiesigen Kunstseidenindustrie kam, wurde als einer der Gründe dafür die Einfuhr großer Mengen von europäischer Kunstseide genannt, die EU Preisen eingeführt werden konnten, die um 6,5 bis 10 v. H. unter denen der hiesigen Fabrikanten lagen. Die eigentlichen Schwierigkeiten der amerikanischen Textilindustrie sind aber nicht hierauf allein zurückzuführen. Vielmehr zeigen sich die amerikanischen Verbraucher grundsätzlich wenig geneigt, die höheren Preise zu bezahlen, die sich aus den gestiegenen Löhnen und sonstigen Produktionskosten ergeben. Das hat zu einer Verringerung der Gewinnspanne in vielen Gesellschaften geführt, auch die Textilbetriebe sind reichlich davon betroffen worden. In der wolleverarbeitenden Industrie wird vor allem über die Unmöglichkeit geklagt, die höheren Rohwollpreise auf die Abnehmer abzuwälzen. Die Preiserhöhungen, die von führenden Firmen vorgenommen worden sind, betragen in der Tat häufig nur 30 bis 60 v.H. der Beträge, um die sich die Betriebsunkosten erhöht haben. Die unzulänglichen Umsätze der Textilindustrie haben zu weitgehenden Produktionseinschränkungen während der vergangenen Monate geführt. Manche Betriebe haben ganz geschlossen, andere arbeiteten nur an einigen Tagen in der Woche.

Erst in den letzten Wochen ergaben sich bessere Aussichten, weil die Lagerbestände erheblich zurückgegangen sind. Wie der Präsident des American Cotton Manufacturers Institute“ , der Organisation der Baum Wollindustrie, aber kürzlich ausführte, wird sich eine nachhaltige Besserung der Lage nur dann erreichen lassen, wenn sich die Industrie moderner Planungsmethoden bedient und mit Marktanalysen sowie mit Konjunkturbeobachtungen auf statistischer Grundlage arbeitet. Das mag vielleicht helfen, denn hier wurde ja die Methodik der Wirtschaftsprognosen weit ausgebildet. Es gibt genug Stellen, die aus allen möglichen Zahlenreihen festzustellen vermögen, wie sich der Autoabsatz beispielsweise im kommenden Jahr oder während kürzerer Wirtschaftsperioden entwickeln wird. Solche Prognosen werden laufend veröffentlicht – allzu häufig müssen sie allerdings hinterher berichtigt werden.

Auch das wird sich ändern, und zweifellos werden im Laufe der Zeit noch zuverlässigere Methoden als heute zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit aber wird die Industrie gut daran tun, sich einiger Feststellungen zu erinnern, die der ge- und beachtete Nationalökonom Prof. Dr. Nadler von der New York University vor einigen Monaten machte. Danach ist die Produktionskapazität in der Textilindustrie, der Aluminium- und der Autoindustrie schon heute reichlich groß. Auch das wird besser werden: analog der schnell vor sich gehenden Bevölkerungszunahme und analog dem steigenden Lebenshaltungsstandard. Aber bis es dahin kommt, wird man sich darüber klar sein müssen, daß eine dauernde Vollbeschäftigung für keine Industrie erwartet werden kann, deren Produktionskapazität sich schneller entwickelt hat als der Bedarf nach ihren Erzeugnissen.