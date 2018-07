Von Arthur Jores

Die Urlaubszeit hat begonnen. Prof. Dr. med. Arthur Jores, Direktor der 2. medizinischen Klinik und Exponent der Psychosomatik (Ganzheitsmedizin) in Hamburg-Eppendorf, antwortet auf eine Kernfrage des modernen Lebens: Wo steht der Mensch zwischen Arbeit und Erholung.

Die Verkürzung der Arbeitszeit ist das große Zukunftsprogramm der Gewerkschaften, und nachdem hier und dort in der Industrie bereits die 45-Stunden-Woche eingerichtet wurde, gehört keine Prophetengabe dazu, vorauszusagen, daß in nicht allzu ferner Zeit jeder oder mindestens jeder zweite Sonnabend ein zusätzlicher freier Tag sein wird. So taucht die Frage auf: Was wird, der Mensch mit dieser seiner freien Zeit beginnen? Man hofft, die neue Freizeit werde für den Menschen eine solche Erholung bedeuten daß er mit vermehrter Kraft und Freude in der Arbeitszeit dieselbe oder fast dieselbe Leistung vollbringt wie vorher in der 48-Stundenwoche.

Der Urlaub gehört ja schon lange zu den Dingen, auf die jeder arbeitende Mensch heute einen rechtlichen Anspruch hat, und so sieht man denn gerade in diesen Monaten die Flut der Urlauber mit Eisenbahn, Monaten Auto, Motorrad möglichst weit von seinem Wohnort fort in entfernte Gegenden strömen. Wie aber soll der Urlauber seine Zeit verbringen, damit wirklich seine Leistungsfähigkeit gesteigert und seine Gesundheit gefestigt wird? Er selbst wird die Antwort geben: Nichtstun, Faulenzen, auf jeden Fall gut und reichlich essen. Die meisten Erholungsuchenden leben tatsächlich nach diesem Schema.

Aber kehren sie denn erholt aus dem Urlaub zurück? Sie sind braungebrannt; dafür wird Sorge getragen, denn das gilt ja als Ausweis der Gesundheit und Erholung. Innerlich jedoch sind sie dieselben geblieben, und so dauert es auch nicht lange, und schon stellen sich wieder dieselben Beschwerden ein wie vor dem Urlaub, Man ist immer müde; man schläft schlecht; man hat Kopfschmerzen und ist übler Laune.

Urlaub ist eine Einrichtung etwa der letzten 50. Jahre. Vor Beginn der industriellen Entwicklung hat der Mensch den Urlaub nicht gekannt. Orte, die heute Weltruf als Erholungsplätze haben, träumten verschlafen dahin; kein Mensch dachte daran, sich an den Nordseestrand in die Sonne zu legen und zu baden; keiner dachte daran, in einen entlegenen Gebirgsort zu reisen und dort auf einen Berg zu klettern. Worin liegen die Gründe für diese auffallende Wandlung?

Man wird kaum annehmen dürfen. daß der Mensch vor 100 Jahren weniger gearbeitet hätte. Der Acht-Stunden-Arbeitstag ist ja ebenfalls eine Erscheinung der industriellen Entwicklung. Der Grund dafür, daß Urlaub und Urlaubsreise notwendig wurden, muß in den Beziehungen des Menschen zu seiner Arbeit gelegen sein. Der Mensch früherer Zeiten hatte offensichtlich kein Bedürfnis nach Urlaub. Der Mensch wurde vielseitiger gefordert, und seine Arbeit bedeutete für ihn in einem ungleich höheren Maße als heute Erfüllung und Befriedigung seines Seins und damit. inneres Glück. Das Leben war wesentlich schwerer und stellte viel höhere Anforderungen.