Der Großaktionär Axel Wenner Gren und die freien Aktionäre der Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Bochum, erhalten von ihrer Gesellschaft auch im 5. Geschäftsjahr (30. 9. 56) wieder eine Dividende. Der Hauptversammlung am 2. Juli schlägt die Verwaltung vor, aus dem nach 4,9 Mill. DM Sonderabschreibungen verbleibenden Reingewinn von 4,1 Mill. DM 6 v. H. Dividende zu verteilen (Grundkapital 69 Mill. DM). Der erwirtschaftete Gewinn 1955/56 betrug 9,0 Mill. DM, gegenüber 16,3 Mill. DM im Vorjahr. Dem vorjährigen Gewinn standen jedoch Sonderabschreibungen in gleicher Höhe gegenüber. Der aus den Vorjahren vorgetragene Verlust von 24,8 Mill. DM wurde jetzt durch Auflösung der freien Rücklage in gleicher Höhe getilgt.

Der steile Aufschwung in 1954/55 konnte auch beim Bochumer Verein nicht fortgesetzt werden: Die Roheisenerzeugung wuchs um 11 (67) v.H., die Rohstahlerzeugung um 8 (32) v. H. Bezogen auf 1938 erreichte der Bochumer Verein 1955/56 bei Roheisen erst 93 v. H. seiner Vorkriegsleistung, gegenüber einer Ausbringung von 114 v.H. im bundesdeutschen Durchschnitt und 150 v. H. in der Montan-Union. Der Index für Rohstahl erhöhte sich beim Bochumer Verein zwar auf 102 (Bundesrepublik: 127, Montan-Union: 170), diese Steigerung war aber nur durch eine Überbeanspruchung der vorhandenen Kapazitäten möglich. Dieser Vergleich mit den Zahlen des Jahres 1938 zeigt, wie stark die Entwicklung des Unternehmens durch Kriegs- und Demontageschäden beeinträchtigt war. Der Bochumer Verein trat unter ungünstigeren Bedingungen als andere Werke in die Stahlkonjunktur ein. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Investitionen des Unternehmens wider, das vor allem einen Engpaß in der Rohstahlerzeugung zu überwinden hat. Dieser Engpaß hat auch im Berichtsjahr dazu geführt, daß die nachgeschalteten Betriebe nicht voll beschäftigt waren. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Oxygenstahlwerkes (Monatsleistung 30 000 t) im Laufe des neuen Geschäftsjahres wird jedoch eine Vollbeschäftigung der Verarbeitungsanlagen möglich werden. Seit Gründung der Gesellschaft am 1. November 1951 wurden unter Einschluß des Berichtsjahres rund 207 Mill. DM für Investitionen aufgewendet. Zur Finanzierung der Investitionen hat die Gesellschaft in beachtlichem Umfang Kredite aufnehmen müssen. Im Geschäftsbericht werden die Baudarlehen zum 30. September 1956 mit 140 Millionen DM ausgewiesen.

Trotz eines gewissen Abflachens der Aufstiegskurve im Berichtsjahr bezeichnet die Gesellschaft ihren Absatz in 1955/56 als gut. Der Umsatz stieg von 556 auf 646 Mill. DM. Für das neue Geschäftsjahr rechnet man mit einem Umsatz von rund 700 Mill. DM. Die Preisentwicklung litt auch beim Bochumer Verein unter den bekannten Verteuerungen auf der Rohstoff- und Lohnseite. Im Berichtsjahr konnten die Kostensteigerungen aufgefangen werden. Im Oktober 1956 mußte jedoch eine Stahlpreiserhöhung vorgenommen werden. Unter der Kostenentwicklung litt natürlich auch die zu Beginn des Berichtsjahres noch günstige Ertragslage, die sich mit zunehmender Kostenbelastung von Monat zu Monat verschlechterte.

Der vorhandene Auftragsbestand sichert im Durchschnitt eine Beschäftigung von vier bis fünf Mcnaten. Sorge bereitet auch dem Bochumer Verein die Versorgung mit Rohstoffen, deren Decke infolge der Produktionsausweitung in der gesamten Eisen- und Stahlindustrie immer knapper wird. Der Bochumer Verein will sich daher dem allgemeinen Trend einer Obersee- Orientierung anschließen, wobei bei Erz. und Schrott allerdings neue Kostenbelastungen in Kauf genommen werden müssen. Um eine ausreichende Versorgung mit Kohle und Koks sicherzustellen, hat sich der Bochumer Verein – vorbehaltlich der Genehmigung der Hohen Behörde – Ende 1956 mit nominal 19,16 Mill. DM (51 v. H.) an der Bergbau- AG Constantin der Große, Bochum, beteiligt. Diese Bergbaugesellschaft fördert jährlich über zwei Mill. t Kohle und erzeugt jährlich rund eine Mill. t Koks. Der Preisauftrieb auf dem Beschaffungsmarkt hält an. Sollten diese Steigerungen anhalten, so ist nach Meinung des Bochumer Vereins eine Erhöhung der Verkaufspreise im Interesse der Substanzerhaltung und einer angemessenen Kapitalverzinsung unvermeidlich. Dü.

Die Wayss & Freytag AG, Frankfurt a. M., die ihrer auf den 5. Juli einberufenen oHV die Erhöhung der Dividende auf 12 (10) v. H. für 1956 vorschlägt, stellt in dem Geschäftsbericht fest, daß der Umsatz im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben ist. Der auf 40 (36,9) Mill. DM erhöhte Rohüberschuß ist auf die Besserung der Ergebnisse bei einigen Niederlassungen zurückzuführen.

Der 25 000. Tempo-Wiking hat das Werk in Hamburg-Harburg verlassen. Dieser erfolgreiche Schnelltransporter (mit einer Nutzlast von 0,85 t und einem 20-PS-Motor) wurde 1953 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vorgestellt. Der Wiking hat einen wesentlichen Anteil an den Erfolgen des Tempo-Werkes, dessen Produktion 1956 – verglichen mit dem Vorjahr – um 24,5 v. H. anstieg.