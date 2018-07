Etwa 60 v. H. des deutschen Aktienkapitals befinden sich in Händen großer Gruppen. Das Interesse dieser Großaktionäre ist weniger auf hohe Dividendenausschüttungen als vielmehr auf Substanzanreicherungen gerichtet. Das kann auch für den eigentlichen Aktiensparer sehr nützlich sein, aber im allgemeinen ist er darauf angewiesen, jährliche Ausschüttungen zu erhalten, mit denen er sein übriges Einkommen aufstocken kann. Dem Kleinaktionär ist es in den vergangenen Jahren nicht immer leicht gefallen, seine berechtigten Wünsche gegenüber den Mehrheitsaktionären und den praktisch von ihnen eingesetzten Verwaltungen durchzusetzen. Oftmals war es nur mit tatkräftiger Unterstützung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz möglich. Darum ist es zu begrüßen, wenn nunmehr neue kräftige Verbündete aufgetaucht sind, nämlich die verschiedenen Investment-Gesellschaften, deren Bemühungen darauf gerichtet sein müssen, die Dividendenfreudigkeit der Gesellschaften zu heben, weil sie andernfalls nicht in der Lage sind, reizvolle Ausschüttungen an ihre Zertifikatsinhaber vorzunehmen. Und darauf kommt es ihnen an. Sonst ist ihr Geschäft bald tot.

Die vielfach mit Leidenschaft geführte Diskussion um die Volksaktie hat das Interesse breiter Kreise für das Wertpapiersparen geweckt. Schon das ist ein Verdienst, selbst wenn die Volkswagen-Aktie noch längere Zeit auf sich warten lassen sollte. Alle jene, die sich durch den Volksaktiengedanken angesprochen fühlen, sollten sich aber überlegen, ob sie tatsächlich auf die VW-Aktie warten oder ob sie nicht schon heute das zur Verfügung stehende Geld nützlich anlegen wollen. Wer jetzt Geld flüssig hat und seine Chance in der VW-Volksaktie sieht, kann es bis zum Zeichnungsbeginn für dieses Papier (der frühestens Mitte nächsten Jahres sein dürfte) als achtprozentige Industrieanleihe zinstragend „arbeiten“ lassen. Beim Zeichnen einer neu aufgelegten Anleihe entstehen neben der geringfügigen Börsenumsatzsteuer keine Spesen. Die Anlein en sind bis 100 DM gestückelt. Für diesen Betrag ist also schon ein Anleihestück zu haben, dem täglich die Zinsen zugerechnet werden, so daß beim Verkauf (der jeder Zeit möglich ist) neben dem Erlös auch noch die dem Stück anhängenden Zinsen (abzüglich Verkaufsspesen) ausgezahlt werden.

Weniger geeignet für eine Zwischenanlage sind die Investmentzertifikate. Hier werden nur einmal im Jahr die Erträgnisse des Fonds ausgeschüttet, tägliche Zinsgutschriften entfallen also auch dann, wenn in dem Fonds festverzinsliche Papiere enthalten sind. Außerdem darf man nicht vergessen, daß die besondere Konstruktion der Investmentfonds beim Verkauf eines Zertifikats etwas höhere Unkosten verursacht, als es beim An- und Verkauf einer Aktie der Fall ist. Aber dafür kommt der Zertifikatsinhaber in den Genuß der breiten Anlagestreuung (also des verringerten Risikos), und er hat die Gewißheit, daß sein eingezahltes Geld fachmännisch verwaltet wird.

Das Investmentzertifikat ist heute das ideale Wertpapier des Kleinsparers. Wer größere Beträge zur Anlage zur Verfügung hat, wird seine Risikomischung oftmals nach eigenen Wünschen und Ideen vornehmen, aber auch dann ist ein wichtiger steuerlicher Gesichtspunkt nicht außer acht zu lassen: Nach der neuen gesetzlichen Regelung erhält nämlich der Investmentfonds die auf die vereinnahmten Kapitalerträge einbehaltene Kapitalertragssteuer erstattet. Der Fonds kann also die vollen Dividenden (ohne Steuerabzug) an die Zertifikatsbesitzer weitergeben, die diese Einnahmen nach dem für sie geltenden Einkommensteuersatz versteuern müssen. Handelt es sich um Arbeitnehmer, deren Nebeneinkünfte 600 DM jährlich nicht übersteigen, so sind die Erträge aus Fonds-Ausschüttungen völlig steuerfrei.

Es ist also nicht so, daß der vielzitierte Kleinsparer heute keine Gelegenheit hat, ein auf ihn zugeschnittenes Wertpapier zu erwerben, um dadurch an der Vermögensbildung in den Betrieben teilzunehmen. Ein Investmentzertifikat läßt sich schon zu einem Preis kaufen, der knapp unter 50 DM liegt. Bei welchem Zertifikat sich die höchste Rendite erzielen läßt, kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden, weil geeignete Vergleichsmaßstäbe fehlen. Die meisten Investmentgesellschaften sind erst relativ kurze Zeit im Markt. Erst wenn man die Ausschüttungen mehrerer Jahre wird vergleichen können, wird zu sagen sein, welche Gesellschaft schließlich am meisten für den Kleinsparer „herausgeholt“ hat. K. W.