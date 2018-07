Moskau wird ungeduldig: Wollen die Amerikaner die Londoner Abrüstungsverhandlungen nur als „Rauchvorhang“ benutzen, um dahinter das Wettrüsten fortzusetzen? fragte der sowjetische Außenminister Gromyko auf einem Presseempfang in Moskau. Vor allem nahm er Anstoß an einer Bemerkung des NATO-Oberbefehlshaber General Norstad, daß die NATO-Streitkräfte heute in der Lage seien, „das sowjetische Militär-Potential von amerikanischen Stützpunkten aus zu zerstören“. – „Der amerikanische General vergißt offenbar, daß Flugzeuge in beiden Richtungen fliegen können“, sagte Gromyko. Moskau findet den Gang der Londoner Verhandlungen zu schleppend und macht die Westmächte hierfür verantwortlich. „Vielleicht“, so meinen die Pessimisten, „rechnet es schon mit dem Scheitern der Abrüstungskonferenz und sucht schon jetzt nach einem Alibi.“ Amerikaner verlassen Japan: Der japanische Ministerpräsident Kishi erhielt bei seinem Besuch in Washington die Zusage, daß die Amerikaner sofort mit dem Abzug ihrer Truppen aus Japan beginnen würden. Die weiteren Etappen des Abzugs ihrer Truppen und die endgültige Räumung Japans durch die Amerikaner sollen mit dem Aufbau der japanischen Streitkräfte koordiniert werden. Nicht erreicht hat Kishi die Rückgabe Okinawas und eine Zusage, die Atomversuche im Pazifik einzustellen. – Obwohl die Amerikaner einer Aufhebung der Handelsbeschränkungen mit Caina nicht zustimmten, wird Japan voraussichtlich seinen Handel mit dem chinesischen Festland mit stillschweigender Duldung Washingtons ausbauen.

*

Alarm in Korea: Die Amerikaner schickten auf Anforderung des UNO-Kommandos moderne Waffen nach Südkorea, um, wie sie erklärten, das militärische Gleichgewicht zwischen Nord- und Südkorea, das durch umfangreiche Waffenlieferungen an Nordkorea gestört sei, wiederherzustellen. Zu den „modernen Waffen“ gehören Düsenflugzeuge, die auch Atombomben mit sich führen können, aber keine Atombomben und keine Atomraketen. Südkoreanischen Behauptungen, die Nordkoreaner hätten bereits Atomwaffen, schenkt man im UNO-Hauptquartier keinen Glauben. Präsident Sygman Rhee ordnete militärischen Alarmzustand an. Die Südkoreaner haben größteLust, die Einigung Koreas mit Waffengewalt zu versuchen. Mit ihren Waffenlieferungen (gegen die Nordkorea heftig protestiert) haben die Amerikaner zwar den Gegner vielleicht entmutict, zugleich aber auch den Bundesgenossen mehr ermutigt, als vielleicht klug war.

*

Gomulka „Das Wort hat jetzt die Bundesrepublik“: Der polnische Parteichef Gomulka besuchte SED-Chef Ulbricht in Ostberlin und betonte den Wunsch Polens nach einem guten Verhältnis zum „deutschen Volk“. Bezüglich der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Warschau und Bonn, die von der polnischen Regierung wiederholt angeregt worden ist, erklärte Gomulka: „Das Wort hat jetzt die Bundesrepublik.“ Bonns Echo hierauf war die Versicherung, daß „die Bundesregierung diese Frage schon seit einiger Zeit sehr sorgfältig prüfe“ und sie „in, absehbarer Zeit“ entscheiden werde. Bonn wird einen Beamten des Auswärtigen Amtes nach Warschau schicken, der den Angestellten der Visa-Abteilung der amerikanischen Botschaft bei der Bearbeitung von Einreiseanträgen in die Bundesrepublik behilflich sein soll. Damit wäre ein erster, wenn auch sehr zaghafter Schritt zur Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik getan.

*

„Saubere Bombe“ im rechten Augenblick: Der Bau von Wasserstoffbomben, die zu 95 v. H. frei sind von radioaktiver Ausschüttung, sei jetzt möglich, teilten führende amerikanische Wissenschaftler mit. Wenn die amerikanischen Wissenschaftler den Präsidenten gerade jetzt und noch dazu in sensationeller Form von dem Stand ihrer Forschungen unterrichten, spricht daraus ihre Besorgnis, die USA könnten einem Verbot weiterer Atomversuche (wie Moskau es vorgeschlagen hat) zustimmen, bevor die „nur noch zerstörende“ und nicht mehr verseuchende Atomwaffen geschaffen ist.

Sirius, 27. 6. 57