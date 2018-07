Viele Einzelhändler verfallen in Untätigkeit und Phantasielosigkeit, wenn man ihnen das Bild des Einzelhändlers von morgen zeigt, also einer Zeit, deren wirtschaftliche Prozesse von neuen („automatischen“) Methoden beherrscht sein werden. Trotz aller Ermunterungsbemühungen der Einzelhandelsverbände beginnt sich, dennoch so etwas wie eine Untergangsstimmung breitzumachen. Freilich beruht dies nicht nur auf der Vision des „Automations-Zeitalters“, sondern muß wohl auch auf die Tatsache zurückgeführt werden, daß die Einzelhandelsumsätze dort am schnellsten und stärksten wachsen, wo die Einzelhandelsbetriebe am größten sind. Insgesamt setzte der westdeutsche Einzelhandel 1956 rund 57 Mrd. DM gegenüber 50 Mrd. DM im Vorjahr um. Die wertmäßige Steigerung belief sich auf 12 v. H., die preisbereinigte auf 10 v. H.

Bei aller Besorgnis über die Zukunft darf natürlich nicht vergessen werden, daß der Einzelhandel in seinem mittelständischen Bereich kein wirtschaftspolitischer Naturschutzpark ist. Stil und Methoden des Handeltreibens wandeln sich unter dem Einfluß des wirtschaftlichen, technischen und sozialen Fortschritts ständig. So hat z. B. in wenigen Jahren die Zahl der Selbstbedienungsläden im Lebensmitteleinzelhandel um ein Vielfaches zugenommen. Und heute beginnt bereits die Selbstbedienung in andere Branchen vorzudringen. Aber auch die Ware selbst ändert sich. Der Zug zur Vorverpackung ist stärker als hausfraulicher oder kaufmännischer Widerstand. Kurzum: Der Einzelhandel muß sich, auch unter dem Druck des Wettbewerbs, den veränderten wirtschaftlichen Umweltbedingungen anpassen – oder er geht unter.

In ihrem neunten Arbeitsbericht für 1956 hat die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (Sitz Köln) mit Klarheit gegenüber ihren Mitgliedern diesen Anpassungsprozeß in den Mittelpunkt ihrer Darstellung gebracht. Stand in den Vorjahren optisch die wirtschaftspolitische – im Mittelstand erfahrungsgemäß immer überbetonte – „Forderung“ im Vordergrund, und blieben die Probleme des „eigenen Hauses“ etwas verschämt im nur dem aufmerksamen Leser erkennbaren Hintergrund, so ist der jüngste Arbeitsbericht der Hauptgemeinschaft ein Vorbild an Offenheit und realistischer Beurteilung des eigenen Standortes. Man möchte wünschen, daß diese Art von Jahresberichten, auch was den ausgezeichneten statistischen Teil anlangt, von anderen Spitzenverbänden, etwa von denjenigen der Landwirtschaft, übernommen werden würde.

Der Arbeitsbericht wendet sich nachdrücklich gegen Untergangsprognosen und hält die Besorgnis, im Zeitalter der Automation werde der kleine und mittlere Einzelhandlsbetrieb ein Opfer der Expansion der Großbetriebe, nur unter der Voraussetzung für richtig, daß die mittelständischen Geschäftsinhaber es an Denkvermögen und Intelligenz fehlen lassen. Hier ist tatsächlich der wunde Punkt überlieferter Einzelhandelspolitik angesprochen. Vielleicht hat man allzu lange den Unterdurchschnitt zum Maßstab der Verbandspolitik gemacht. Sätze wie diese hätte die Hauptgemeinschaft schon vor Jahren ins Stammbuch der Phantasielosen schreiben können: „Da, wo Begabung und kaufmännische Beweglichkeit fehlen, können sie weder durch die Wachsamkeit der Organisation noch durch Maßnahmen des Staates ersetzt werden. Wo die entscheidenden persönlichen Voraussetzungen fehlen, da ist jedes Unternehmen, ob groß oder klein, zum Untergang verurteilt.“

Aus der Fülle der betriebswirtschaftlichen Analysen, die sich in dem Arbeitsbericht finden, muß jedenfalls gefolgert werden, daß weder die Automation noch die zweifellos hart drängenden Großbetriebe den „Laden nebenan“ zur Kapitulation zwingen müssen, es sei denn, in diesem Laden steht kein Kaufmann, sondern ein aus lauter Resignation Träumender... Martin Dürbaum