FdA, Rom, Ende Juni

Die Italiener haben eine große formalistisch Begabung, die es ihren Politikern erleichtert, hin und wieder Verwandlungen mit solch verblüffender Bravour vorzunehmen, daß etwaige sachliche Proteste meist in dem Beifall für die formvollendete rhetorische Leistung untergehen. Doch auch in Italien hat diese sympathische Duldsamkeit ihre Grenzen. Das weitverbreitete Unbehagen über die Art, wie die siebenwöchige Regierungskrise formal überwunden wurde, beweist es.

Nachdem der zuletzt vom christlich-demokratischen Parteiführer Fanfani unternommene Versuch gescheitert war, die zehnjährige Solidarität jener Parteien wiederherzustellen, die zwischen Links- und Rechtsradikalen als Kräfte; der demokratischen Mitte wirken, glaubte Staatspräsident Gronchi, den gordischen Knoten durchschlagen zu müssen: Am vergangenen Wochenende berief er den Anfang Juni zurückgetretenen Ministerpräsidenten Zoli in den Quirinal, teilte ihm die Ablehnung der Demission mit und forderte ihn auf, unverzüglich weiterzuregieren. Zoli beeilte sich, eine elegante Erklärung zum besten zu geben, daß er es für seine Pflicht hielte, „die von so hoher Autorität ausgesprochene Bitte zu erfüllen“. Zoli regiert also wieder.

Der „Mann auf der Straße“ ist bestürzt. Wie? Hatte derselbe Zoli 14 Tage vorher nicht deshalb feierlich sein Amt niedergelegt, weil er den Bestand einer christlich-demokratischen Minderheitsregierung in keinem Fall der Hilfe der neofaschistischen Kammerabgeordneten verdanken wollte, deren Ja-Stimmen sich bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage als entscheidend herausstellten? Und darüber soll nun der Mantel des Schweigens gebreitet werden? Soviel „Transformismus“ – wie man auf Italienisch die Kunst der politischen Selbstverwandlung bezeichnet – wird hier denn doch nicht geschätzt, zumal da Zoll Anstalten macht, sich künftig auf die Linkssozialisten zu stützen.

So sehr dies alles den sich nach einem christliche sozialistischen Wohlfahrtsstaat sehnenden Linkskatholiken auf den römischen Regierungshügeln gefällt – den Parteistrategen macht es Kopfschmerzen. Die Democrazia Cristiana ist von Natur aus eine Partei der Mitte. Wie soll sie bei den ideologischen, finanziellen und personellen Bindungen, die zwischen den italienischen Sozialisten und den Kommunisten bestehen, ihre zehn bis zwölf Millionen Stammwähler überzeugen, daß sie noch immer das feste Bollwerk gegen die rote Flut sei?

Formal betrachtet, ist die Regierungskrise – vorläufig – beendet; die politische Lage bleibt jedoch weiter höchst unsicher. Das Stimmungsbarometer zeigt den tiefsten Punkt seit dem Bestehen der italienischen Republik.