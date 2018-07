Kürzlich hat die DIVO, ein Frankfurter Marktforschungsinstitut, die Haltung der westdeutschen Bevölkerung zu Aktie und Anleihe erfragt. Dabei wurde die Frage gestellt: „Einmal angenommen, Sie hätten Geld erspart und wollten es anlegen. Was meinen Sie, wie Ihr Geld am besten angelegt wäre?“ Mehr als die Hälfte der Befragten würde für die ersparten Gelder Grundbesitz oder ein Haus kaufen, 13 v. H. der Befragten würden das Geld auf die Bank und Sparkasse bringen, und v. H. würden Wertgegenstände erwerben oder sich an einem Geschäft beteiligen. Nur 6 v. H. haben sich für Aktien und Anleihen entschieden. Gegenüber den anderen Anlagemöglichkeiten fällt das Wertpapier also stark ab. Eine wesentliche Ursache dafür ist die mangelnde Vertrautheit der Bevölkerung mit diesen Wertpapieren. Was man nicht kennt, wird man auch nicht kaufen. Die Befragung hat eindeutig ergeben, daß Aktien und Anleihen in jenen Bevölkerungsgruppen am häufigsten als Anlagemöglichkeit genannt werden, die am besten über die Aktie informiert sind. Das größte Interesse am Wertpapier zeigen die Angehörigen freier und akademischer Berufe, die selbständigen Kaufleute und Angestellten, während die übrigen Berufsgruppen stark abfallen.

Einer Bank sind in der Wertpapierberatung Grenzen gesetzt. Sie kann beim Kauf dieses oder jenes Papier empfehlen; sie kann und soll in bestimmten Fällen auch auf einen lohnenden oder ratsamen Verkauf aufmerksam machen – aber die Institute sind nicht in der Lage, das Wertpapierportefeuille jedes einzelnen Kunden ständig auf seine Zweckmäßigkeit zu prüfen. Das geht heute schon deshalb nicht, weil ihnen die individuellen steuerlichen Voraussetzungen nur selten bekannt sind, unter denen die Wertpapiere zusammengestellt worden sind. Ein langjähriger Bankkunde kann natürlich besser beraten werden als die sogenannte Laufkundschaft; ihm kann auch einmal ein Fingerzeig gegeben werden, ohne daß die Bank befürchten muß, Vorwürfe entgegenzunehmen, falls sich dieser Hinweis als nicht hundertprozentig lohnend erweisen sollte.

Über die Zweckmäßigkeit und die Aussichten eines bestimmten Papiers läßt sich stets streiten; verschiedener Ansicht kann man auch in der Beurteilung künftiger Kapitalmarkttendenzen sein. Es gibt aber bestimmte Grundregeln, die allgemeingültig sind. Da ist zunächst die Risikostreuung. Der kürzlich verstorbene Dr. Hermann Zickert, langjähriger Herausgeber eines Wertpapierberatungsdienstes, hat einmal empfohlen, niemals über 20 v. H. des Anlagekapitals in die Aktien einer Gesellschaft zu stecken. Im allgemeinen soll die Höchstgrenze bei 10 v. H. liegen. Auch in einer Wirtschaftsgruppe sollten nicht über 20 v. H. der Anlage in Wertpapieren investiert sein. Dieser Grundsatz wird von den Investmentgesellschaften streng beachtet.

Die Rendite ist auf längere Dauer der bedeutendste Faktor der Bewertung. Für den Anleger ist die Rendite wichtiger als die Optik einer hohen Dividende. Hat man ein Papier erworben, dann ist Geduld nötig. Es ist falsch, bei jeder Tendenzänderung gebannt auf den Kurszettel zu starren, um sich die theoretischen Gewinne und Verluste auszurechnen. Ein amerikanischer Wertpapierfachmann hat dazu einmal gesagt: „Man kann sich dabei zeitweise sehr reich oder sehr arm vorkommen. Aber die dauernden Gewinne entstehen aus Dividenden und nachhaltigem Wuchs einer Gesellschaft über Jahre.“ Daraus ergibt sich, wie wenig vorteilhaft das dauernde Herumspringen im Markt ist. Das kann nämlich sehr kostspielig sein, nicht allein wegen der Spesen und Steuern, sondern auch wegen der erfaßten Gelegenheiten. Oft haben die verkauften Titel ihr Steigen noch nicht erschöpft, während die dafür gekauften Titel bereits einen großen Aufstieg hinter sich haben. Wie oft ist es in den letzten Jahren vorgekommen, daß Aktionäre sich – durch einen Kursrücklauf ihrer Papiere inruhig geworden – von ihren Aktien getrernt und dafür nach ihrer Meinung kursbeständigere Werte erworben haben, bei denen dann schließich auch eine Kursangleichung nach unten einsetzte, so daß sie zweimal den Verlust hatten.

Bei der gegenwärtigen Börsenlage empfiehlt es sich, renditegünstige Werte zu kaufen und damit das Portefeuille zu vervollständigen oder zu verbessern. Es erscheint jedoch wenig zweckmäßig, zur Durchführung solcher Transaktionen andere Papiere mit Verlust zu verkaufen. Meist ist es auch nicht ratsam, zu diesem Zweck Bezugsrechte zu veräußern, um auf diesem Wege zu disponiblen Mitteln zu kommen, wenn auch zur Zeit die Bedeutung flüssiger Reserven nicht van der Hand zu weisen ist, die bei wirklich günstigen Gelegenheiten – wenn auch nur vorübergehend – zinstragend bei den festverzinslichen Papieren eingesetzt werden können. K. W.

*

Die Protos GmbH Elektrische Hausgeräte, Berlin, wird in die „Siemens-Electrogeräte AG“ mit vorerst 100 000 DM Grundkapital umgewandelt. Es ist beabsichtigt, der Gesellschaft das bisher bei der Siemens-Schuckertwerke AG liegende Gebiet der elektrischen Hausgeräte und das Radio- und Fernsehgeschäft der Siemens & Halske AG in Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb zu übertragen.