Einige freundliche Börsenstunden bildeten den Abschluß der ersten Hälfte dieses Jahres, die vorwiegend rückläufige Kurse mit sich gebracht hatte. An diesen letzten beiden Junitagen zeigte der Aktienmarkt‚ daß an ihm auch in längeren ungünstigen Perioden mit Mut und einigem Glück immer noch verdient werden kann. Derjenige Anleger, der es am 25. und 26. Juni entgegen der allgemeinen Abgabeneigung wagte, Aktien zu kaufen, konnte beispielsweise bei Rheinstahl drei Tage später einen Kursgewinn von fünf Punkten zusätzlich zu einer Dividende von 9 v. H. mitnehmen, d. h. nach Abzug der Kapitalertragsteuer hatte er einen Gewinn von insgesamt 11 3/4 Punkten. Ähnliche Kurschancen lagen in den Aktien der Handelsunion, die an einem einzigen Tage um 11 Punkte stiegen, und auch in den Aktien der Stahlwerke Südwestfalen, die um 9 Punkte anzogen. Beide Papiere waren am Tag zuvor angeboten und sind nun nicht mehr zu haben. Diese Kurserholung, die von dem tiefsten Niveau der letzten zweieinhalb Jahre ausgegangen war, führte bei der Mehrzahl der Aktienwerte zum Ausgleich der in den letzten 10 bis 14 Tagen erlittenen Verluste, so daß sich auch derjenige Aktienerwerber belohnt sah, der bei den zuvor rückläufigen Kursen den Mut zum Kaufen aufgebracht und dabei nicht den Tiefstand zu fassen bekommen hatte. Allerdings überstiegen die Kursaufbesserungen im allgemeinen nur selten die 5-Punkte-Grenze, die der Aktienerwerber beim heutigen durchschnittlichen Kursniveau braucht, um die An- und Verkaufspesen zu decken.

Wenn das Publikum trotz der lebhaften Erholung am Aktienmarkt bei der Erteilung größerer Kaufaufträge zögerte, so war dies auf die abwartende Einstellung zurückzuführen, die heute der Notierung größerer Bezugsrechte an der Börse entgegengebracht wird. Nach dem Kurseinbruch bei der Notierung der Mannesmann-Aktienemission war die Notiz des Bezugsrechtes der Badischen Anilin mit 7 v. H. am Montag, dem 1. Juli, eine allgemeine Beruhigung. Zwar lag auch dieser Bezugsrechtskurs etwas unter dem rechnerischen Wert, jedoch war die Differenz wesentlich kleiner als bei den Mannesmann-Aktien. Das Bankenkonsortium hatte recht daran getan, den Kurs de alten BASF-Aktie schon vorher zurückgehen zu lassen und auf diese Weise einen echten Markt für das Bezugsrecht und die jungen Aktien, die bei 7 v. H. Bezugsrechtskurs 150 v. H. kosten, zu schaffen. Für die jungen Mannesmann-Aktien, ebenfalls ein Papier mit 10 v. H. Dividende, hat sich der Kurs der jungen Aktien seit der ersten Bezugsrechtsnotiz von 140 1/2 auf 146 bis 146 1/2 verbessert.

Nachdem der Aktionär seit September 1955 – also seit nahezu zwei Jahren – immer wieder miterleben mußte, daß die Aktienkurse nachgaben (am Schluß des letzten Halbjahres lagen sie durchschnittlich wieder 7 v. H. unter dem Niveau zu Beginn des Jahres), ist die Frage berechtigt, ob auch heute noch eine Aufwärtsbewegung der Kurse von größerer Dauer erwartet werden darf. Für die Kursrückgänge wurden in den letzten Monaten und Jahren viele Gründe (vor allem die Mangellage am Geld- und Kapitalmarkt und die zunehmende Konkurrenz der hoch verzinslichen Anleihen) genannt. Auch die Auslandsbörsen wurden häufig als tendenzgebend angeführt. Jedoch haben sich die Kurse an der New Yorker Börse nicht nur von den Verlusten immer wieder erholen können, sondern an der Wallstreet wurden sogar mehrfach neue Höchstkurse aufgestellt. Dagegen sind die Chancen einer Kurserholung am westdeutschen Aktienmarkt – beurteilt nach der Entwicklung im letzten Halbjahr – recht begrenzt, Lediglich im März/April konnte sich eine freundliche Börsentendeiz längere Zeit halten. Die Aufbesserungen blieben jedoch im Rahmen von rund 4 v. H. des Kurswertes.

Die jetzige Erholung der Kurse war bisher nur die Folge von Rückkäufen zu ermäßigten Kursen. Hinzu kamen Anregungen durch Interessenkäufe, die den Kurs der Dynamit Nobel-Aktien über die 400-v.-H.-Grenze trieben, bei der gewöhnlich das Angebot erheblich zunimmt. Auch der Fusiorsbeschluß zwischen den Rheinischen Stahlwerken, der Rheinstahl-Union und den Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerken erhöhte das Kaufinteresse für diese Papiere. Die Erhöhung des Aktienkapitals der Rheinischen Stahlwerke um 91,7 Mill. DM wird der letzte große Brocken aus der jetzt laufenden Serie an Kapitalerhöhungen sein, die den Aktienmarkt erheblich zu schaffen machen.

Am Rentenmarkt erschienen neben der 30-Mil DM-Anleihe der MAN und den ebenfalls achtprozentigen Obligationen der Rütgers Werke über nominal 10 Mill. DM eine achtprozentige Anleihe der Stadt Hagen und eine achtprozentige Emission der Großkraftwerke Franken über zusammen 30 Mill. DM. Hierdurch waren am Rentenmarkt zum Kupontermin, der durch seine Zinszahlungen die Anlagebereitschaft erhöht, ausreichend achtprozentige Papiere angeboten. Am Pfandbriefmarkt bestand einige Unsicherheit, da mit den 1. Juli bei erheblichen Posten an steuerfreien Pfandbriefen, die 1954 steuerbegünstigt gespart worden waren, die Sperrfrist auslief und diese nunmehr verkauft werden können. Bei den steuerfreien Rentenwerten mit kurzfristiger Restlaufzeit hielt jedoch die Nachfrage unvermindert an, so daß die fünfprozentige Lastenausgleichsanleihe von 1953 ihren seit April d. J. erreichten Kursgewinn auf 4 3/4 v. H. ausdehnen konnte. Mei.