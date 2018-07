M. A., Karachi, im Juli

Pakistan ist ein Land industrieller Möglichkeiten. Amerikanische Spürnasen wittern erhebliche Erdölvorkommen, überall wird fieberhaft gebohrt. Neben „Standard“ und „Shell“ sind es besonders die amerikanisch finanzierte „Pakistan Petrol Company“ und die „Sun Oil Company“, die Lizenzen für Probebohrungen und zur Ausbeute erhalten haben. Die Bodenschätze des Landes sind hauptsächlich Schwefel und Chrom, aber auch Uran und Gold (letzteres wurde erst vor kurzem im Gebiet des Khyber-Passes gefunden) neben nicht sehr hochwertiger Kohle. Fabriken aller Art schießen wie Pilze aus dem Boden, denn mit der industriellen Ausbeute befassen sich die unternehmungslustigen „weißen Sahibs“. Die innerpolitische Uneinigkeit Pakistans scheint ihren Anstrengungen zugute zu kommen. Die „Europäerfreundlichkeit“ ist allerdings nur auf die eigene Unfähigkeit, industriell zu kalkulieren, und den starken Mangel an wirklichen Fachkräften zurückzuführen.

Die Deutschen genießen von Seiten der Pakistanis Respekt, weil sie technische Fachleute ohne politische Hintergedanken und vor allem ohne koloniale Vergangenheit sind. Gute Möglichkeiten bieten sich nach wie vor der deutschen Assistenz in der chemischen Industrie, der stahl- und eisenverarbeitenden Industrie und in der Textilwirtschaft. Allerdings müssen hier weitgehende Sicherungen empfohlen werden, denn das Problem Pakistans sind – die Arbeiter. Technisches Verständnis kann bei den Arbeitern dieses jungen Staates nicht vorausgesetzt werden. Deutsche Fachleute sind daher hier oft erheblichen Nervenproben ausgesetzt, die im Kontrakt nicht „einkalkuliert“ sind. Man muß sich darüber klar sein: Klappen die von Deutschen aufgebauten Unternehmen, liegt es an der „Zuverlässigkeit“ der pakistanischen Mitarbeiter, geht es schief – dann sind es die Ausländer gewesen ...

So erfreulich Statistiken aussehen, sie erwähnen aber niemals die menschliche Unzulänglichkeit. Die Statistiken der Staatsbank von Pakistan sehen jedoch auch nach außen hin sehr erfreulich aus. Der Grund für die sichtbare Besserung der Finanzlage dürfte in der vermehrten Aktivität ausländischer industrieller Kreise und in der Abwertung der pakistanischen Rupie zu suchen sein. Jute und Baumwolle – die Hauptprodukte des Landes – schlossen gut ab, nur geringe Mengen blieben unverkauft. Der Index der industriellen Produktion stieg, und ein Anwachsen der Gold-, Dollar- und Sterling-Reserven wurde ebenfalls festgestellt. Leider sind aber die Lebensmittelpreise allgemein gestiegen und haben die Preise von fast allen Verbrauchsgütern mitgerissen.