Die zum Konzern der bundeseigenen Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (VEBA) gehörende Preußische Bergwerks- und Hütten-AG (Preußag) erhöht ihre Dividende für 1956 auf 7 nach 5 v. H. auf 75 Mill. DM Grundkapital. Rohöl- und Steinkohlenförderung sowie die NE-Metallerzeugung haben weiter zugenommen, und dank der anhaltend guten Konjunktur konnten die Erzeugnisse abgesetzt werden. Auf Grund des erhöhten mengenmäßigen Absatzes und der Verbesserung der Erlöse für Blei und Zink hat sich der Umsatz des gesamten Konzerns auf 808 (745) Mill. DM (plus 8,4 v H.) erhöht. In der Zwischenzeit sind jedoch die Blei- und Zinkpreise stark abgefallen. Da der Anteil der NE-Metalle am Gesamtumsatz (etwa 59 v. H.) für die Ertragslage der Gesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung ist, dürfte bei allen Dispositionen ein besonderes Maß an Vorsicht geboten sein, da die weitere Entwicklung der Metallpreise am Weltmarkt von Umständen abhängt, die der Einwirkung der Gesellschaft nicht unterliegen.

Die Gewerkschaft Mechernicher Werke, deren Kuxe zu 99,7 v. H. bei der Preußag liegen, dürfte ein Opfer dieser Entwicklung werden. Das Unternehmen, das 1300 Arbeiter beschäftigt, weist bereits für 1956 einen Verlust von etwa 1,5 Mill. DM aus. Die Lagerstättenverhältnisse haben sich in den letzten beiden Jahren unerwartet verschlechtert und der durchschnittliche Bleigehalt der geförderten Erze wird ständig geringer. Auch hier bestehen nun, wie das Vorstandsmitglied Dr. Friedrich Krämer vor Pressevertretern erklärte, Gefahren einer gänzlichen oder teilweisen Stillegung wie im Vorjahre beim Steinkohlenbergwerk Barsinghausen; ein Ausweg wäre eine staatliche Subventionierung. Das letztere scheint der Gesellschaft noch der bessere Weg zu sein, da es sehr schwierig ist, die Belegschaft in der industriearmen Eifel anderweitig unterzubringen.

Im Bereich der Steinkohle konnte der Förderausfall des stillgelegten Steinkohlenbergwerks Barsinghausen durch vermehrte Förderung in Ibbenbüren ausgeglichen werden. Die Gesellschaft ist nunmehr gezwungen, mit dem fortschreitenden Abbau ihrer Lagerstättenvorräte in immer größere Tiefen vorzudringen, was mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Da auch eine Konsolidierung der Finanzstruktur erforderlich ist, um den aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung erwarteten Erfordernissen gerecht werden zu können, erscheint die Frage einer Kapitalerhöhung immer dringlicher; vorgesehen ist eine Erhöhung um 25 auf 100 Mill. DM. Den Zeitpunkt dürfte jedoch die VEBA bestimmen. Schon Anfang April wurde in Bonn erwogen, die 25 Mill. DM Aktien im Zuge einer Teilprivatisierung der Preußag, in kleingestückelten Beträgen, sozusagen als Volksaktie, der Öffentlichkeit anzubieten. Ein derart von der Preisentwicklung am Weltmarkt abhängiges Unternehmen mit Tätigkeitsgebieten, die sämtlich wechselnden geologischen Gegebenheiten in ihren Grubenbetrieben unterworfen sind, dürfte aber wohl kaum das richtige Objekt für breite Volksschichten sein. Dl.